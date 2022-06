Arrow & Meteor Lake-S: Neue Intel-CPUs sollen LGA1851-Sockel nutzen

Der Chip-Hersteller Intel arbeitet momentan an zwei weiteren Prozessor-Generationen und könnte hierfür auf einen neuen Sockel setzen. Im Gegensatz zu vorherigen Leaks soll die Anbindung der Desktop-CPUs jedoch nicht über 2551 Pins, sondern lediglich über 1851 Pins erfolgen.

BGA2551 vermutlich für Mobilgeräte

Das geht aus einem Diagramm hervor, das heute von Benchlife veröffentlicht wurde. Der LGA1851 genannte Sockel ist mit 45 x 37,5 Millimetern genauso groß wie der aktuelle LGA1700. Dennoch dürften die alten Chips natürlich nicht in den neuen Sockel passen. Die Kühler könnten hingegen auch mit dem jeweils anderen Sockel kompatibel sein. Die zusätzlichen 151 Pins werden untergebracht, indem der Kontaktbereich leicht vergrößert wurde.Ein vorheriger Bericht des YouTubers " Moore's Law Is Dead " (via Neowin ) legte nahe, dass Intel für die Meteor Lake-S-Generation einen deutlich komplexeren LGA2551-Sockel verwendet. Obwohl sich die Information nun als falsch herausgestellt hat, wäre es denkbar, dass der Hersteller trotzdem an einem Sockel mit 2551 Pins arbeitet. Der Standard könnte nicht als LGA-Sockel, sondern als BGA-Sockel für mobile Geräte angeboten werden.Den aktuellen Plänen des Unternehmens zufolge sollen die ersten Meteor Lake-Prozessoren im kommenden Jahr das Licht der Welt erblicken und in Notebooks sowie Desktop-Rechner eingebaut werden. Im übernächsten Jahr sollen dann die Arrow Lake-Chips auf den Markt kommen. Bislang hat Intel noch nicht viele offizielle Informationen zur Arrow Lake-Generation geteilt. Zu den Arrow Lake-CPUs wurden hingegen schon einige Varianten gezeigt.