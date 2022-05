Bestätigt: Dunkler Modus für Microsoft Word Web kommt für Alle

Microsoft ist derzeit dabei, nun auch für Word im Web den dunklen Modus freizugeben. Laut der Roadmap sollten schon bald alle Nutzer die Option bekommen, bei Word online das Erscheinungsbild individuell von hell auf dunkel umzustellen - je nachdem, wie man es lieber hat.

Neu für Nutzer der kostenlosen Version

Microsoft schreibt dazu in der Roadmap: Der dunkle Modus in Word für Web sorgt für ein modernes Erscheinungsbild der Dokumente und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, die Augen zu entlasten und die Lichtempfindlichkeit bei stundenlangem Arbeiten am Computerbildschirm zu verringern.



Cloud-Instanz(en): Weltweit (Standard Multi-Tenant)

Das geht aus einer Meldung des Online-Magazins Neowin hervor. Wer ein wenig die Thematik verfolgt hat, weiß allerdings, dass Microsoft jetzt wirklich spät dran ist, auch Word im Web mit dem dunklen Modus auszustatten. Einmal abgesehen davon, dass ein Großteil der Apps egal ob Web-App oder native Anwendungen das Feature schon lange unterstützen: Angekündigt hatte Microsoft schon vor drei Jahren, dass Microsoft 365 und die Office-Apps den dunklen Modus bekommen. Damals startete das Office-Team bereits den Rollout, doch erst jetzt in Word im Web für alle Anwender dran.Bisher gab es dabei Ausnahmen. Die neue Verfügbarkeit gilt nun für alle Accounts, die die kostenlose Version im Web nutzen - sie konnten bisher nur den regulären, hellen Modus verwenden. Dies wird sich jedoch bald ändern, da Microsoft den dunklen Modus für Word im Web für alle Nutzer zur Verfügung stellen wird.Laut der Microsoft 365 Roadmap arbeitet Microsoft derzeit an der Einführung des dunklen Modus für Word im Web. Die Funktion wurde erst vor ein paar Tagen zur Roadmap-Seite hinzugefügt und soll noch in diesem Monat allgemein verfügbar sein. Damit sollte zum Juni-Start die Freigabe abgeschlossen sein und der dunkle Modus für den Word-Webclient für alle Nutze gleichermaßen verfügbar sein. Aktuell fehlt allerdings noch die Information, wie der dunkle Modus für die kostenlose Version im Web eingebettet wird.In der Regel orientiert sich die Anzeige an die Nutzer-Vorwahl für das Betriebssystem und lässt zusätzlich einen manuellen Wechsel der Themes unabhängig von den Grundeinstellungen zu.