AVM bringt überarbeitete FritzPowerline-Geräte auf den Markt

Der Internet-Spezialist AVM hat eine Neuauflage seiner FritzPowerline-Geräte auf den Markt gebracht. FritzPowerline 1220 und FritzPowerline 1260 wurden leicht überarbeitet und verzichten jetzt auf das zusätzliche "E" in der Namensgebung.

Änderungen? Noch unbekannt

AVM

Was sonst noch geändert wurde, ist bisher noch nicht bekannt. Denn angekündigt hat AVM bislang noch nichts Neues - entdeckt hatte das ein Leser von Caschys Weblog . Der meldet nun "heimlich, still und leise hat AVM die Powerline 1220 in den Handel gebracht". Es handelt sich dabei um die Version 2, der bekannten Netzwerk-Erweiterung. Die Bezeichnung ist fast gleich geblieben. Aus FritzPowerline 1220E wird nun FritzPowerline 1220 mit dem Zusatz v2. Gleiches gilt auch für FritzPowerline 1260E, die neue Version heißt einfach FritzPowerline 1260 v2.Rein äußerlich kann man die verschiedenen Modell-Versionen dadurch unterscheiden, dass die neuen Geräte selbst etwas schlichter daherkommen und nur noch "Fritz" statt "Fritz Powerline" aufgedruckt haben. Zudem fehlt der rote Strich, den die Powerline-Geräte der ersten Version auf ihrer rechten Seite hatten. Das Online-Magazin Deskmodder hat bereits ein Bild des neuen FritzPowerline 1260 Sets veröffentlicht.Was sich nun im Inneren getan hat, ist unbekannt. Bisher fehlen die genauen technischen Details der Neuauflagen, sodass man sie nicht direkt mit ihren Vorgängern vergleichen kann. Laut Caschy haben die Geräte aber einen identischen Funktionsumfang. Auf der Webseite von AVM sowie bei den Verkaufspartnern findet man aktuell noch nur die alten Geräte. Laut Nutzerberichten versenden einige Anbieter aber schon die Version 2, wenn man die FritzPowerline 1220E und FritzPowerline 1260E bestellt.