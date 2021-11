Ab Dezember: O2 verzichtet auf Aufpreise für Tarife ohne Laufzeit

Der Netzbetreiber O2 reagiert auf die Änderungen im Telekommunikationsgesetz und passt ab dem 1. Dezember seine Mobilfunkverträge an. Gleichzeitig verzichtet die Telefónica auf lange Kündigungsfristen oder Aufpreise für seine O2 Free-Tarife ohne Vertragslaufzeit.

Kündigungsfrist verkürzt, Aufpreise gestrichen

Einsteiger (3 GB) bis Vielsurfer (Unlimited)

Dank der Änderungen im Telekommunikationsgesetz (TKG) wird es für Verbraucher ab Dezember 2021 deutlich einfacher, ihren Mobilfunkanbieter zu wechseln. Zwar können die Netzbetreiber weiter an langen Vertragslaufzeiten von bis zu 24 Monaten festhalten, doch auch bei verpasster Kündigungsfrist verlängern sich die Verträge zukünftig nicht mehr automatisch um ein Jahr, sondern sind im Anschluss monatlich kündbar. Die Telefónica Deutschland will mit seinem O2-Netz einen Schritt weiter gehen und ein "klares Zeichen für Kundenfreundlichkeit" setzen.Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung ankündigt, werden ab dem 1. Dezember nicht nur die Pflichtänderungen des TKG umgesetzt, sondern auch die Kündigungsfrist von drei Monaten zum Vertragsende auf nur noch einen Monat reduziert. Außerdem gibt man an, dass der sonst übliche Aufpreis für Mobilfunktarife ohne Laufzeit - zum Beispiel die Flex-Optionen für O2 Free und O2 Free Unlimited - in Zukunft entfällt. Dieser betrug in der Vergangenheit fünf Euro pro Monat. Der "Rabatt" gilt vorerst allerdings nur für neue Verträge, die bis zum 31. Mai 2022 abgeschlossen werden.Vorteile sieht der Netzbetreiber auch in Kombination mit einem Smartphone-Kauf auf Raten: "Während der Laufzeit des Hardware-Ratenplans (24, 36 oder 48 Monate) reduziert sich die monatliche Belastung und zudem profitieren Kundinnen und Kunden von einem Rabatt auf den Mobilfunktarif. Am ‘Tag Nix' ist das Endgerät abbezahlt und der Bundle-Kunde zahlt automatisch nur noch für seinen Tarif." Im Vergleich dazu werden bei Vodafone und der Telekom Handys ohne klare Trennung zu den monatlichen Tarifgebühren weiterhin subventioniert.