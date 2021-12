Huawei Watch GT 3 im Test: Schön, ausdauernd, funktionsbeschränkt

Die Watch GT 3 erinnert stark an die teurere Watch 3 Pro, für die Ihr knapp 500 Euro zahlen müsst. Wie gut sich das mit einer UVP von ab 229 Euro deutlich günstigere Modell im Alltag schlägt, habe ich im Test für Euch herausgefunden.

Design & Display: Huawei kann Smartwatch einfach

Gehäusegrößen und Armbänder

Größe Armband Preis 42 mm Kunststoffarmband 229 Euro 42 mm Lederarmband 249 Euro 42 mm Milainaisearmband 299 Euro 46 mm Kunststoff 249 Euro 46 mm Lederarmband 269 Euro 46 mm Edelstahlarmband 329 Euro

Software: HarmonyOS noch immer in der App-Krise

Performance & Ausstattung: Weder LTE, noch NFC

Akku: 14 Tage Akkulaufzeit - unter einer Bedingung

Abschließendes Urteil

Bewertung

Lange Akkulaufzeit von bis 14 Tagen

Tolles Display

Schöne Verarbeitung

Gute Bedienung per 3D-Krone

Präzises Tracking

Verschiedene Gehäusegrößen

Präziser Vibrationsmotor

Installation der Companion-Apps trotz Umwegen intuitiv

HarmonyOS schön aufgeräumt

Einfache Bedienung

Flüssige Performance im Alltag

Sensoren für Puls, SpO2 und Hauttemperatur

Präzises GPS

Lange Laufzeiten beim größeren Modell

Solide Laufzeiten beim kleineren Modell

Wireless-Charging mit an Bord

Kaum Apps zur Auswahl

Keine Antwortmöglichkeiten für Messages

Überraschend störend: Keine Emojis

Druckpunkt der 3D-Krone zu schwammig

Kaum zusätzliche Apps in der App-Gallery

Gar keine Apps in Verbund mit Eurem iPhone

LTE und NFC sind dem Rotstrich zum Opfer gefallen

Im Vergleich zu anderen Smartwatches kaum Besonderheiten

Die Huawei Watch GT 3 könnt Ihr in zwei Gehäusegrößen kaufen. Dabei wählt Ihr zwischen 42 Millimetern und 46 Millimetern - dezent ist die Uhr somit in keiner Ausführung. Dennoch ist sie leichter und weniger wuchtig als die Watch 3 Pro, was beim Sport positiv auffällt. Beim Display vertraut Huawei auf AMOLED, was der Uhr an hellen Tagen gut tut. Wasserdicht ist die Smartwatch bis 5 ATM.Am Design der Huawei Watch GT 3 gibt es abseits meiner persönlichen Präferenzen nicht viel auszusetzen. Im Vergleich zum Vorgänger, der Huawei Watch GT 2, ist sie geschrumpft. Das zweite GT-Modell kam ausschließlich mit 47-Millimeter-Gehäuse nach Deutschland und eignete sich somit eher für große Handgelenke. Dass Huawei zwei verschiedene Gehäusegrößen anbietet, ist somit positiv hervorzuheben.Selbiges gilt für die Qualität des eingesetzten AMOLED-Panels. Dieses löst mit 466 x 466 knackscharf auf und ist hell genug, um auch bei Sonnenschein abgelesen zu werden. Wie bei der Watch 3 Pro funktioniert die Bedienung über eine 3D-Krone, die ein wenig an die Apple Watch erinnert. Allerdings ist der Druckpunkt der Krone der Watch GT 3 deutlich schwammiger als bei den anderen Modellen. Daran kann man sich gewöhnen, eine gewisse Unklarheit darüber, ob Ihr eine Auswahl getroffen habt oder nicht, bleibt jedoch.Zu guter Letzt muss ich noch den Vibrationsmotor der Smartwatch loben, da ich glaube, dass dieser bei Wearables besonders wichtig ist. Die Vibrationsstöße sind präzise und stark genug, um auch in der Bewegung im Kleinhirn anzukommen. Dazu gibt es die leichten Impulse beim Drehen der Krone, die im Testzeitraum wieder einmal zu einer Art "Fidget-Spinner" geworden ist.Auf der Huawei Watch GT 3 kommt HarmonyOS zum Einsatz. Dabei handelt es sich um ein eigenes Betriebssystem Huaweis, das als Folge des Handelsembargos mit den USA entwickelt wurde. Wieder ist HarmonyOS intuitiv und hübsch, allerdings mangelt es nach wie vor stark an verfügbaren Apps.Als ich vor einigen Monaten die Huawei Watch 3 Pro testete, war HarmonyOS noch brandneu. Dementsprechend gab es ein paar Startschwierigkeiten, die aber schon damals durch ein Update behoben werden konnten. Schön zu sehen ist im Dezember 2021, dass Huawei die Einrichtung der Uhr noch weiter verbessert hat. Mit einem Pixel 6 war die Einrichtung und das Pairing trotz des Umwegs namens APK-Installation simpel und einfach.HarmonyOS blieb seit der Watch 3 Pro unverändert. Das Betriebssystem ist aufgeräumt, an die Bedienung per 3D-Krone optimiert und bietet klare Menüs und schicke Icons. Dazu kommt eine Vielzahl an Watchfaces, und auch die verschiedenen Kacheln im Betriebssystem könnt Ihr höchstpersönlich anordnen.Während HarmonyOS mir durchaus gefällt, kann ich Huaweis Fahrlässigkeit bei der Verfügbarkeit von Apps nicht mehr nachvollziehen. In der Huawei App-Gallery, die Ihr bei der GT 3 nur noch über die Health-App erreicht, gibt es Stand 17. Dezember nur 31 Apps. Für mich interessant ist davon keine, eher vermisse ich Big-Player wie Spotify, Google Maps und Co. Sicher ist das dem US-Embargo geschuldet, schade ist es dennoch.Ebenfalls schade: Nutzt Ihr ein iPhone , könnt Ihr gar nicht auf die App-Gallery zugreifen. Wenn es doch für iPhones eine besser Smartwatch-Alternative gäbe ...Huawei senkt die Kosten der Watch GT 3 unter anderem durch drei Abstriche: Zum einen hat der Hersteller sein Flaggschiff-Smartwatch-SoC durch den ARM Cortex-M ersetzt. Zum zweiten fehlt die Möglichkeit, die GT 3 mit einem LTE-Modul zu bestellen. Zu guter Letzt gibt es kein NFC für mobiles Bezahlen. Wie beim teureren Modell müsst Ihr auf Premium-Funktionen wie EKG, Bioimpedanzsensor und weiteres verzichten.Da sich in der App-Gallery von Huawei kein Benchmarking-Tool findet, lässt sich die Performance der Smartwatch nicht wirklich quantifizieren. Ein Leistungsunterschied ist im Vergleich zum teureren Modell aber im täglichen Gebrauch nicht spürbar. Apps und Features öffnen und starten schnell, das Durchscrollen von Listen erfolgt ohne Ruckler. Viel mehr muss eine Smartwatch in dieser Hinsicht auch kaum leisten.Was sie allerdings im Jahr 2021 können sollte: sich auch ohne Smartphone mit dem Internet verbinden und Euch an der Supermarktkasse nicht im Stich lassen. Diese Anforderungen erfüllt die Uhr nicht, denn eine Version mit LTE fehlt im Katalog des chinesischen Elektronikriesen. Während man die Internetverbindung noch mit dem Smartphone substituieren kann, ist das fehlende NFC ein schmerzhafter Verlust. Denn digitales Bezahlen ist so technisch auch dann nicht möglich, wenn Huawei Pay sich in Deutschland mehr verbreitet.Für die Nutzung beim Sport hat Huawei verschiedene Sensoren für Vitaldaten in die Uhr integriert, allerdings gibt es hier nur die Standard-Riege. Ihr könnt Euren Puls messen, bekommt den Blutsauerstoffgehalt angezeigt und dürft Eure Hauttemperatur messen. Alle drei Features lassen sich 24 Stunden am Tag automatisiert nutzen, was für eine lückenlose Überwachung Eures Körpers sorgt. Hier glänzt die Uhr!Der Glanz verfliegt aber ein wenig, wenn Ihr auf die Konkurrenz schaut. Die Apple Watch führte vor einigen Versionen ein digitales EKG ein und kann Euch vor einem Herzinfarkt schützen. Die Galaxy Watch 4 bietet neben einem EKG auch noch eine Pulsmessung und in der vierten Generation die Messung Eurer Bioimpedanz. Hier muss Huawei spätestens beim nächsten Modell nachbessern.Die Watch GT 3 kommt je nach Gehäusegröße mit 292 oder 455 Milliamperestunden. Mit dieser Kapazität erreicht Huawei lange Laufzeiten von bis zu 14 Tagen, aber nur beim größeren Modell. Die maximale Nutzungsdauer halbiert sich beim kleineren Modell - somit sind 7 Tage drin. Kabelloses Laden ist ebenfalls möglich, auch mit Eurem Smartphone.Die obigen Angaben stammen von Huawei selbst und basieren auf Laborwerten unter optimalen Nutzungsbedingungen. Das größere Modell bewies aber auch im Alltag eine lange Ausdauer. Direkt nach dem Auspacken habe ich alle Messmöglichkeiten dauerhaft aktiviert. Bei intensiver Nutzung hielt die Smartwatch sieben Tage durch. Ein sehr guter Wert, der eine lückenlose Aufzeichnung Eurer Vitaldaten ermöglicht.Die kleinere Uhr soll laut Huawei-Homepage bei intensiver Nutzung vier Tage durchhalten. Da uns dieses Modell nicht vorliegt, können wir das leider im Alltag nicht überprüfen. Was ich allerdings für beide Modelle attestieren konnte, ist die Kompatibilität des Wireless-Charging. Denn mit dem Pixel 6 konnte ich die Smartwatch auch ohne den mitgelieferten Ladepuck aufladen.Der Ladepuck ist übrigens derselbe wie beim teureren Huawei-Modell. Er hält magnetisch an der Uhr und verbindet sich via USB-A mit Eurem Notebook oder Ladegerät.Das neue GT-Modell ist eine Smartwatch mit viel Licht und Schatten. Zwar wirkt der Preis von ab 229 Euro auf den ersten Blick günstig, allerdings bedeutet dieser auch etliche Abstriche. Ein LTE-Modell gibt es nicht, NFC für mobiles Bezahlen fehlt, und im Vergleich zu vielen anderen Smartwatches fällt Huawei bei den Tracking-Funktionen zurück. Dazu lässt sich der Funktionsumfang in Deutschland nur kaum durch Apps erweitern.Besonders hervorzuheben ist die Akkulaufzeit des neuen Smartwatch-Modells. Allerdings gelten die versprochenen zwei Wochen nur für das größere Modell, das ab 249 Euro startet. Die kleinere Version hält "nur" sieben Tage durch, was noch immer solide ist. Loben muss ich Huawei wieder für die sehr hohe Verarbeitungsqualität und das gute Bedienkonzept, das aus dem Zusammenspiel aus der 3D-Krone und dem intuitiven HarmonyOS entsteht.Im aktuellen Huawei-Lineup ist die Watch GT 3 für all diejenigen empfehlenswert, die keine 500 Euro für eine Smartwatch übrig haben. Der Preis ist attraktiv für eine hochwertige Smartwatch mit solidem Funktionsumfang. Allerdings gibt es bei anderen Herstellern zu Preisen zwischen 200 und 300 Euro bessere Modelle. Vor allem die Samsung Galaxy Watch 4 wird der GT 3 mit ihrem grandiosen Funktionsumfang und ihrer Vielzahl an Apps gefährlich.