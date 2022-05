Logitech MX Mechanical: Edle Slim-Keyboards mit drei Switch-Varianten

Logitech bringt in Kürze neben der neuen MX Master 3S Per­for­mance Wireless Mouse auch noch die neuen Logitech MX Me­cha­ni­cal Tastaturen auf den Markt. Dabei handelt es sich um draht­lo­se me­cha­ni­sche Tastaturen mit unterschiedlichen Switches, die mit Slim-Tasten aufwarten.

Was darfs sein: Clicky, Linear oder Tactile?

Logitech

Die Logitech MX Mechanical Wireless-Tastatur wird in zwei Größen zu haben sein. Die normale Version bringt einen kompletten Nummernblock, während die MX Mechanical Mini durch den Verzicht auf ebenjene Zusatztasten und ein kompakteres Layout deutlich kleiner ausfällt. Beide Größen sind mit einer adaptiven Hintergrundbeleuchtung versehen.Logitech bewirbt seine neue MX Mechanical-Serie als "Wireless Performance Keyboards", wofür es gute Gründe gibt. Sie sollen ein hervorragendes Tippgefühl mit großer Präzision bieten. Wie üblich sind die Tastenoberflächen leicht gewölbt, aber anders als bei den meisten mechanischen Tastaturen mit einem Slim-Profil versehen, so dass das gesamte Keyboard sehr flach ausfällt. Auf Wunsch kann man die Füße am Boden ausklappen, um das Keyboard in einem Winkel von acht Grad anzuheben.Die Besonderheit der neuen Logitech MX Mechanical und Logitech MX Mechanical Mini sind die mechanischen Tasten. Logitech bietet die beiden Keyboards mit jeweils drei unterschiedlichen Konfigurationen an. Der Kunde kann sie jeweils in Varianten mit "Tactile", "Linear" oder "Click" Switches erhalten. Diese unterschieden sich jeweils durch ihr Feedback, den Anschlagpunkt, die Lautstärke und andere Details.Wie bei anderen mechanischen Tastaturen mit "richtigen" Switches kann man sich also entscheiden, ob man lieber leise oder laut bzw. lieber weich oder hart tippen möchte. Genaue Details zu den verschiedenen Switches liegen uns noch nicht vor, sicher ist aber, dass folgende Farbcodierung erfolgt: Clicky = Blau, Tactile = Braun?, Linear = Rot. Ob die Switches auch einzeln nachgekauft und vom Nutzer selbst getauscht werden können, wissen wir noch nicht.Logitech bietet auch bei seinen neuen MX Mechanical Keyboards wie schon bei der MX Keys-Reihe eine Reihe von Multimedia-Tasten und die Möglichkeit, die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung und die Lautstärke zu regeln. Außerdem sind Tasten für die Umschaltung zwischen mehreren Host-Geräten an Bord, denn die neuen Tastaturen sind mit einer entsprechenden Funktion ausgerüstet.Die Verbindung zum PC wird entweder über Bluetooth oder über den Logi Bolt Adapter hergestellt, so dass die Tastaturen flexibler genutzt werden können. Sonderlich günstig dürften die neuen MX Mechanical und MX Mechanical Mini Tastaturen nicht werden, denn erste Händler nennen zum Beispiel Preise von fast 180 Euro und knapp 230 Dollar für die Full-Size-Versionen.