Neuer Aldi-PC für Gamer: Desktop mit Nvidia RTX 3090 ab Donnerstag

Ab Donnerstag verkaufen die Discounter Aldi Nord und Süd über ihren Online-Shop einen weiteren Desktop-PC für das High-End-Gaming. Verbaut werden ein aktueller Intel Core i9-Prozessor (Alder Lake) und die Nvidia GeForce RTX 3090. Der Preis beträgt stolze 3799 Euro.

Intel Alder-Lake-CPU, Nvidia RTX 3090 und Markenkomponenten

Medion / Aldi

Die Preis- und Liefersituation am Markt für PC-Zubehör scheint sich zwar langsam zu bessern, doch auch heute trifft man noch auf diverse Komponenten über dem UVP-Niveau der Hersteller - vor allem im Gaming-Segment. Für viele Gamer stellt der Griff zu einem Komplett-PC somit auch weiterhin eine Alternative dar, um vergleichsweise günstig an neue Hardware zu gelangen. Auch Aldi Nord und Süd haben diesen Trend erkannt und zeigen sich in dieser Woche erneut mit einem High-End-PC im hohen Preisbereich. Für 3799 Euro wird ab Donnerstag (28. April 2022) der Medion Erazer Hunter X20 verkauft.Zur Ausstattung gehören ein Intel Core i9-12900KF mit 16 Rechenkernen und einer Taktrate von bis zu 5,2 GHz nebst 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher (4800 MHz) und der Kombination aus einer 2 TB großen PCIe-SSD und einer klassischen 2-TB-Festplatte. Hinzu kommt die Nvidia GeForce RTX 3090 mit 24 GB GDDR6X-Grafikspeicher. Platz finden die Komponenten auf einem Gigabyte Aorus Z690 Pro AX-Mainboard und die Stromversorgung soll durch ein hoffentlich nicht zu schwach bemessenes Seasonic Focus GX-750-Netzteil mit 750 Watt gewährleistet werden.Weiterhin wird eine Alphacool Eisbaer 240-Wasserkühlung verbaut und alle Komponenten in einem In Win-Gehäuse mit Sichtfenster untergebracht. Zu den Anschlüssen des Medion Erazer Hunter X20 zählen insgesamt 15 USB-Ports, scheinbar nur einer davon in Form eines USB-C 3.2 Gen2 2x2. Zudem stehen HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4, Wi-Fi 6 (WLAN-ax), Bluetooth 5.2, 2,5 Gigabit-LAN und Audio-Ports für 7.1-Systeme bereit. Als Betriebssystem wird Windows 11 Home nebst Microsoft 365 und McAfee LiveSafe (Testversionen) vorinstalliert.