Google Messages: Android-Smartphones kämpfen mit Battery Drain

Android-Besitzer , die sich über eine viel zu kurze Akkulaufzeit wundern, sollten sich einen Bug im Zusammenhang mit der integrierten App Google Messages ansehen. Denn die Standard-Anwendung zum Empfangen und Versenden von SMS leidet an einem eher merkwürdigen Bug.

Kamera-Funktion läuft weiter und entleert den Akku

Was man dagegen tun kann

An sich gilt die SMS-App von Android als nicht gerade fehleranfällig, schließlich beherrscht sie mit dem Versenden von simplen Kurznachrichten eine sehr grundsätzliche Funktionalität. Doch Google hat Messages in den vergangenen Jahren modernisiert, sodass die Anwendung auch zeitgemäße und multimediale Features beherrscht.Das könnte auch der Grund für die aktuellen Probleme sei. Denn wie 9to5Google berichtet (via XDA Developers ), dürfte ein eher merkwürdiger Fehler für so genannten Battery Drain sowie Überhitzung auf Android-Geräten verantwortlich sein. Konkret hängt der Bug wohl mit dem Aktivieren der Kamera zusammen.Wenn man nämlich innerhalb von Google Messages im Viewfinder die Kamera aktiviert - um wie bei anderen Apps dieser Art schnell etwas fotografieren und einem Freund senden zu können - dann läuft die Kamera-App in einigen Fällen im Hintergrund aktiv weiter. Das führt zu Überhitzung der Hardware und einem signifikanten zu schnellen Entleeren des Akkus.Einen nachvollziehbaren Grund für den erhöhten Energieverbrauch gibt es aber offenbar nicht, 9to5Google schreibt, dass man den Übeltäter auch nur mit Hilfe der Datenschutzanzeigen von Android 12 für Kamera und Mikrofon aufspüren konnte.Wer von diesem Batterie-Bug betroffen ist, der kann diesen aber mit relativ einfachen Workarounds beseitigen. Der einfachste und schnellste Weg ist es, die Anwendung in der App-Übersicht zu schließen. Wer den Viewfinder von Google Messages nicht benutzt, der kann der App die Berechtigung entziehen, die Kamera nutzen zu dürfen.