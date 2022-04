PS3- und PS Vita-Spiele durch kurioses "Verfallsdatum" unspielbar

Sonys Umgang mit der PlayStation 3 und PlayStation Vita sorgt für Kritik, jetzt müssen sich einige Nutzer mit einem kuriosen Bug herumschlagen. Einige Klassiker wie Chrono Cross, Chrono Trigger, Final Fantasy VI und mehr haben ein Ablaufdatum, der das Spielen verhindert.

Ein jahrzehntealtes Haltbarkeitsdatum für Spielerlizenzen sorgt aktuell für Fragezeichen, Kopfzerbrechen und Ärger bei einigen Nutzern von PlayStation 3 und PlayStation Vita. Wie Kotaku zuerst berichtet, scheint das Problem vor allem im Zusammenhang mit digitalen Versionen von Spielklassikern aufzutreten. Die Titel Chrono Cross, Chrono Trigger und Final Fantasy VI, aber auch andere Spiele, sind als "abgelaufen" markiert. Als wäre das nicht kurios genug: die angegebenen Verfallsdaten liegen ein halbes Jahrhundert in der Vergangenheit.Die ersten Hinweise auf ein Problem mit den Titeln hatte der Twitter-Nutzer Christopher Foose geliefert. Dem war es nach seiner Beschreibung plötzlich nicht mehr möglich, einen Download für die Titel Chrono Cross und Chrono Trigger vorzunehmen. Bei der Suche nach möglichen Gründen stieß er dabei auf ein äußerst ungewöhnliches Ablaufdatum, demnach wurde das "Datum für neue Downloads" auf den 31.12.1969 gesetzt. Das Spielen der Titel auf PS3 und PS Vita war damit nicht mehr möglich. Der GamesHub-Redakteur Edmond Tran konnte das Problem ebenfalls nachvollziehen.Nur wenig später meldeten sich auf Twitter und Reddit weitere Nutzer zu Wort, die über ganz ähnliche Probleme mit Titeln wie Rune Factory Oceans, Super Street Fighter IV: Arcade Edition und Gex: Enter the Gecko klagen, andere wollen sogar über den Verlust der gesamten digitalen Sammlung berichten können. Lösungsversuche wie das Zurücksetzen der Konsole, Neuanmeldung bei PlayStation Plus und eine Wiederherstellung der Spiellizenzen führen laut unzähligen Beschreibungen hier bisher nicht zum Ziel.Sony hat sich bisher zu dem Problem noch nicht zu Wort gemeldet, es kann aber nur vermutet werden, dass eine Anpassung auf der Seite des Unternehmens zu dem Problem geführt hat. Kotaku teilt in seinem Bericht aber eine interessante Beobachtung: das scheinbar willkürlich festgelegte Ablaufdatum 31.12.1969 liegt genau vor Beginn der sogenannten Unixzeit am 1. Januar 1970, 00:00 Uhr. Wir werden berichten, wenn sich das Unternehmen zu Wort meldet oder ein Lösungsansatz gefunden ist.