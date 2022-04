iPhone 14 Kameras: Nach langer Zeit tut sich wieder etwas an der Front

Neue iPhones bringen nicht zwingend neue Kameras mit. Apple ist sehr gut darin, mit Feintuning der Sensoren an der Spitze der Aufnahme-Qualität zu bleiben. Nach zwei Jahren ohne Änderungen kündigt sich mit dem iPhone 14 aber wieder Bewegung an der Front an.

Die Frontkamera des iPhone erfährt in diesem Jahr wieder ein Upgrade

Bewegung für Selfies und Facetime

LetsGoDigital

Ein Blick in unser WinFuture-iPhone-Special zeigt, dass mit dem iPhone 14 ein durchaus spannendes Update der iPhone-Familie ansteht. Ein neues Design, eine Neusortierung der Modellgrößen und unzählige Hardware-Anpassungen versprechen auf jeden Fall eine neue Generation, die deutlich mehr Neuerungen bietet als so manches vergangenes Jahr mit sich bringen konnte. Der Analyst und bekannte Apple-Spezialist Ming-Chi Kuo liefert jetzt auch für die Frontkamera der neuen Modelle frohe Upgrade-Botschaften.Seit rund zwei Jahren hat Apple an der Kamera-Technik für Selfies und Videotelefonie keine entscheidenden Updates mehr vorgenommen, beim iPhone 12 und iPhone 13 kommt ein 12 Megapixel-Sensor mit f/2.2-Blende und festem Fokus zum Einsatz. Während Kuo erwartet, dass Apple in Sachen Megapixel bei diesen Werten verbleibt, soll es bei Blende und Fokus aber entscheidende Upgrades geben: "Die Frontkamera der vier neuen iPhone 14-Modelle in 2H22 wird wahrscheinlich auf AF (Autofokus) & etwa f/1.9 Blende aktualisiert."Wie Kuo betont, kann Apple mit Autofokus-Support in Kombination mit einer niedrigeren Blendenzahl einen besseren Tiefenschärfe-Effekt für den Selfie-/Portrait-Modus bieten - ein Bereich, in dem andere High-End-Modelle wie das Huawei P50 Pro schon vorgelegt hatten. Der Analyst spricht aber noch einen weiteren Bereich an, in dem Apple hier mit den neuen Modellen wohl mehr bieten will - und etwas Nachholbedarf hat: "Außerdem kann der Autofokus den Fokussierungseffekt für FaceTime/Videoanrufe/Live-Streaming verbessern."Gerade auf Facetime hatte Apple schon bei der letzten WWDC 2021 einen sehr großen Fokus gelegt, hier wird es also spannend sein zu sehen, was das Unternehmen in diesem Jahr bei der Entwicklerkonferenz zu verkünden hat. Das könnte dann wiederum einen recht guten Ausblick darauf geben, was mit dem iPhone 14 in Sachen Selfie-Upgrades zu erwarten ist.