iPhone-Update behebt Batterie-Schwund nach Update auf iOS 15.4

Apple hat ein neues iPhone-Update veröffentlicht, das einige Probleme mit dem vorangegangenen Release behebt. Die neue iOS-Version 15.4.1 geht dabei den übermäßigen Akku-Verbrauch an, den einige Nutzer gemeldet hatten. Zudem gibt es sicherheitsrelevante Änderungen.

Jetzt aktualisieren

In diesem Update werden folgende Fehler auf dem iPhone behoben: Die Batterie wird nach dem Update auf iOS 15.4 möglicherweise schneller leer als erwartet.

Braille-Geräte reagieren eventuell nicht mehr, wenn durch Text navigiert oder ein Hinweis angezeigt wird.

"Made for iPhone"-Hörgeräte können in einigen Apps von Drittanbietern unter Umständen die Verbindung verlieren.

So bekommt man iOS 15.4.1

Viele Einzelheiten hat Apple allerdings bisher nicht zu den behobenen Schwachstellen und zum neuen iOS 15.4.1-Update allgemein verraten. Die neue iOS-Version bringt laut den Veröffentlichungs-Notizen ein paar Fehlerbehebungen und Sicherheits-Updates die eine schwerwiegende Sicherheitslücke schließen. Laut Apple wurde dabei eine Schwachstelle behoben, die bereits aktiv ausgenutzt wird, beziehungsweise ausgenutzt werden könnte. Nutzer wird daher dringend geraten, das Update schnell zu installieren. Viele Änderungen sind es nicht. Wir haben die Release-Notes am Ende des Beitrags mit angefügt.Zeitgleich wurde neben iOS 15.4.1 und iPadOS 15.4.1 auch ein Update für den Mac (12.3.1), sowie für Apple Watch und Apple TV veröffentlicht.Die Verteilung erfolgt wie gewohnt als Over-The-Air-Update (OTA) je nach den Nutzer-Einstellungen entweder zur vorgewählten Zeit oder auch direkt bei Verfügbarkeit. Man kann zudem iTunes mit einem Windows-PC zum Aktualisieren nutzen und sein iOS-Gerät dort anschließen. Das Update wird aufgrund der wichtigen sicherheitsrelevanten Änderungen allen Nutzern von iOS 15 empfohlen.Das Update steht ab sofort über die bekannten Wege zur Verfügung: Nutzer können die Aktualisierung über die Auto-Update-Funktion beziehen oder das Update in den Einstellungen selbst anstoßen. Wer die Aktualisierung möglichst rasch erhalten möchte, kann in den Einstellungen nach dem Software-Update suchen und es direkt installieren. Dazu geht man in die Einstellungen / Allgemein / Softwareupdate. Dort wird das iOS-Update angezeigt, man kann den Download direkt starten und installieren. So erhält man das Update meist schneller, als wenn man auf eine Update-Benachrichtigung wartet oder die automatische Funktion wählt.