10 beeindruckende Bilder: Apple kürt beste iPhone Makro-Aufnahmen

Ohne spezielle Objektive und entsprechende Kameras waren Makroaufnahmen bisher nur schwer zu realisieren. Mit dem iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max hatte Apple auch echte Makro-Fotografie-Fähigkeiten versprochen. Jetzt zeigt ein Wettbewerb beeindruckende Ergebnisse.

Von Marko-Experten gekürt

So gelingen Marko-Aufnahmen mit den iPhone 13 Pro-Modellen

So nah wie möglich an das Motiv herankommen - die minimale Distanz liegt beim iPhone bei 2 Zentimetern.

Hauptfokuspunkt in der Nähe der Bildmitte platzieren, dort ist die Schärfe bei Makroaufnahmen mit dem iPhone am höchsten.

Bei Bedarf auf einen Bereich im Sucher tippen, um einen bestimmten Fokuspunkt festzulegen.

Mit 0,5x aufnehmen, um ein Ultraweitwinkel-Sichtfeld zu erfassen, oder 1x für einen engeren Bildausschnitt - das iPhone schaltet bei Annäherung automatisch die Kamera um und behält dabei den 1x-Bildausschnitt bei.

iPhones und im Speziellen die Top-Modelle gelten in der Welt der Smartphones schon seit Jahren als klare Benchmark für Fotografie. Mit dem iPhone 13 hatte Apple eine neue Kamera-Funktion eingeführt, die den Pro-Modellen vorbehalten blieb: echte Makro-Fotografie - also die Fähigkeit, die Kamera in sehr geringem Abstand auf sehr kleine Details zu fokussieren.Mit der iPhone Macro Challenge hatte der Konzern dazu aufgerufen, diese neuen Fähigkeiten in einem Wettbewerb zum Einsatz zu bringen. Eine "internationale Expertenjury" - unter anderem dabei der National Geografic Fotograf Anand Varma, bekannt für beeindruckenden Marko-Aufnahmen - hat jetzt die Sieger gekürt.Guido Cassanelli fängt hier "Meeresglas" ein, dass er nach der Reise durch die Ozeane der Welt an einem argentinischen Strand eingesammelt hat."Die umhüllende Form der Blütenblätter, akzentuiert durch intensive Schatten, erinnerte mich an eine tiefe Höhle, die erforscht werden will", so Marco Colletta zu seiner Aufnahme "Die Höhle".Der indische Fotograf Prajwal Chougule fängt hier in den frühen Morgenstunden Tautropfen auf einem Spinnennetz ein.Ein winziger Wassertropfen auf einer Lilie. "Ich habe ein Spot-Studio-Licht auf die Lilie gerichtet und einen dunklen Hintergrund verwendet", so Fotograf Daniel Olah.Das Bild "Blattbeleuchtung" zeigt die feinen Strukturen einer Geigenblattfeige, die auf meinem Schreibtisch steht und von hinten vom Abendlicht angestrahlt wird, so Fotograf Trevor Collins.Fotografin Ashley Lee liefert mit "Erdbeere in Soda" die wohl dynamischste Aufnahme des Wettbewerbs. "Ich habe eine durchsichtige Vase auf meinen Küchentisch gestellt, die Flüssigkeit in die Vase gegossen und ein Stück schwarzes Papier als Hintergrund verwendet."Zu guter Letzt liefert Apple eine Reihe von Tipps für alle, die sich selbst an Makroaufnahmen mit dem iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max versuchen möchten: