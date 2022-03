Günstige Prepaid-Tarife bei O2: Ab sofort 50 Prozent Rabatt sichern

Der Netzbetreiber O2 senkt die Preise seiner beliebten Prepaid-Tarife und bietet Neukunden jetzt einen Rabatt in Höhe von 50 Prozent an. Samt Allnet-Flat und bis zu 12,5 GB Datenvolumen starten die Preise ohne Vertrag ab 4,99 Euro pro Monat. Wir verraten euch die Details.

O2 überzeugt mit Preissenkung und flexiblen Prepaid-Optionen

O2 LTE Max Mobilfunknetz mit bis zu 225 MBit/s

Datenvolumen mit 3,5 GB (S), 6,5 GB (M) oder 12,5 GB (L)

App-Bonus: Jeden Monat 500 MB zusätzlich kostenlos

Allnet-Flat für Telefonie und SMS in alle dt. Netze

EU-Roaming, SIM-Karte und Versand inklusive

Keine Anschlussgebühr, keine Vertragslaufzeit

50 Prozent Preisnachlass für die ersten 4 Wochen

Grundgebühren ab 9,99 Euro pro Monat

Mit der "Mein O2"-App 500 MB Datenvolumen on top - jeden Monat!

Jetzt mit 50% Rabatt in den ersten 4 Wochen

Dank der neuen Prepaid-Tarife von O2 ist die Zeit von langen Vertragslaufzeiten endgültig vorbei. Der Connect-Testsieger bietet euch dafür sein schnelles LTE Max-Netz mit Geschwindigkeiten von bis zu 225 MBit/s an, bestückt seine Bestseller-Tarife mit einer Allnet-Flat für Telefonie sowie SMS und senkt gleichzeitig die Preise bei einem Datenvolumen von 3,5 GB (S), 6,5 GB (M) oder 12,5 GB (L).Egal ob Wenig- oder Vielsurfer, in diesen drei ausgewählten O2 My Prepaid-Tarifen erhalten alle Neukunden einen Rabatt in Höhe von 50 Prozent in den ersten 4 Wochen. Die Preise starten somit bereits ab 4,99 Euro pro Monat.Die Vorteile der O2 My Prepaid-Tarife liegen jedoch nicht nur im Preis und bei den hohen Download-Geschwindigkeiten. Auch mit bis zu 50 MBit/s schnellen Uploads überzeugt der Netzbetreiber - optimal zum Posten von Bildern und Videos. Vielleicht sogar aus dem nächsten Urlaub? Denn das EU-Roaming ist ebenso inklusive wie die Rufnummernmitnahme von eurem alten Anbieter. Außerdem entfallen während der Rabattaktion von O2 sämtliche Anschlussgebühren oder Versandkosten. Einzig und allein die monatliche Grundgebühr wird fällig. Und wenn euch das Angebot nicht mehr gefällt, könnt ihr jederzeit kündigen.Ein tolles Extra gewährt der Netzbetreiber seinen Kunden mit der "Mein O2"-App. Das kostenlose Programm für Android und iOS gewährt nicht nur Zugriff auf sämtliche Vertragsdaten und Optionen, es zeigt auch den aktuellen Datenverbrauch im In- und Ausland, so dass ihr eure Kosten stets im Blick habt. Sollte euer Volumen zur Neige gehen, könnt ihr außerdem direkt neue Datenpakete zubuchen. Doch vielleicht ist das gar nicht nötig, denn wer die App nutzt, erhält jeden Monat 500 MB auf Abruf geschenkt. Somit erhöht sich euer monatliches Datenvolumen auf 4 GB (S), 7 GB (M) oder 13 GB (L).