Neues Labor-Update mit Verbesserung für FritzBox 7590 und 7590 AX

Der Internet-Spezialist AVM startet für Nutzer der FritzBox 7590 oder 7590 AX eine neue experimentelle Labor-Version. Das Update ist eine Vorschau für FritzOS 7.39 und kommt mit einer ganzen Reihe an Änderungen und Verbesserungen.

Tester sollen Feedback einreichen

Weitere Verbesserungen im FritzOS Internet:

Behoben:



Benachrichtigungen für Android-Apps (u. a. für WhatsApp) im WLAN kamen verzögert an (6490)



Geräte im Gastnetz mit einer Vorschaltseite waren über IPv6 nicht mit dem Internet verbunden



Verbesserung:



Ausfallerkennung via DNS-Validierung für den Erweiterten Ausfallschutz hinzugefügt



Bei automatischer Umschaltung auf öffentliche DNS-Server wird der verwendete öffentliche DNS-Server im Online-Monitor dargestellt

Telefonie:

Behoben:



Neu angelegte Rufnummern wurden u.U. mit der Eigenschaft "readonly" angelegt und ließen sich daher nicht bearbeiten



Umlaute im Namen von Telefoniegeräten wurden unter bestimmten Umständen in Sonderzeichen umgewandelt



Verbesserung:



Darstellung der Anrufernummer bei Vorliegen von User und Network Provided Number in der Anrufliste überarbeitet



Optimierung der automatischen Einrichtung von Rufnummern durch den Internetanbieter



Texte für die Push-Mails von Faxfunktion und Anrufbeantworter überarbeitet



Unterstützung von mehr Rufszenarien mit Sprachdatenübertragung vor Rufannahme (P-Early-Media)

System:

Verbesserung:



Auf der Seite "Übersicht" wurden Informationsbereiche zusammengefasst



Im Menü "Heimnetz / Mesh" wurde bei WLAN-Geräten die Darstellung von 6-GHz-Verbindungen hinzugefügt



Neue Darstellung der WLAN-Verbindungen zwischen Fritz-Produkten



Neues Design für das FritzBox-Log-in

Mobilfunk:

Behoben:



Autoerkennung des zur SIM-Karte passenden Anbieters lief bei fehlendem Match teils endlos (nur 68xx)



Verbesserung:



Erweiterter Ausfallschutz unterstützt auch Smartphones und Mobilfunksticks mit Tethering-Funktion



Änderung:



Einfacher Ausfallschutz entfernt - Bestandskonfigurationen werden in den erweiterten Ausfallschutz überführt

USB:

Behoben:



Hinzugefügte Radiostationen wurden erst nach manueller Indexierung angezeigt

Es gibt auch eine neue Funktion zum Ausprobieren: Mit den Labor-Versionen 07.39-95781 für die FritzBox 7590 AX und 07.39-95780 für die 7590 startet jetzt eine Option zur Bandbreitenreservierung für Heimnetzgeräte, dem sogenannten Ingress-Shaping. Man findet die Option im Menüpunkt "Internet". Das war es auch mit den Neuerungen - alle weiteren Änderungen in dem Labor-Update sind Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Wir haben diese Änderungen exemplarisch von der FritzBox 7590AX am Ende des Beitrags mit angefügt.AVM bittet die freiwilligen Tester um Feedback zu den Verbesserungen und allgemein zu den Änderungen. Nutzer einer der beiden Fritz-Modelle 7590 und 7590 AX können sich das neue Update ab sofort herunterladen. Es steht nur für freie Versionen der FritzBox 7590 und 7590 AX zur Verfügung. Modelle, die Provider-gebunden sind, können in der Regel die Labor-Updates nicht nutzen. Das Update steht als Download-Paket mit allen wichtigen Informationen zu der Beta auf der AVM-Website zur Verfügung Auch die Übersendungen von Feature-Vorschlägen sind jederzeit willkommen. Details zu den jeweiligen Beta-Aktualisierungen gibt es auf der AVM-Webseite für das Labor-Programm beziehungsweise direkt in den Beta-Paketen, die von dort heruntergeladen werden können. Dabei findet ihr auch nützliche Tipps für die Nutzung der Beta-Versionen und für den Start als Beta-Tester.