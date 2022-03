Funktions-Update für FritzApp Smart Home für Android - das ist neu

Der Internet-Spezialist AVM hat für die FritzApp Smart Home für Android ein Funktions-Update herausgegeben. Zudem gibt es für die FritzApp Fon iOS ein Wartungsupdate. Wir haben uns angesehen, welche Änderungen die Updates mit sich bringen.

Was kann die FritzApp Smart Home?

FritzApp Smart Home 1.8.2 Neu:

Auslösen von Boost und Frostschutz für smarten Heizkörperregler FritzDECT 301 Verbesserung:

Auswahl von Daten in den Statistiken verbessert Behoben:

Umbenennen von Smart-Home-Geräten auch dann angeboten, wenn der Benutzer nicht über Konfigurationsrechte verfügt



Schalten von Smart-Home-Geräten bei aktivem Talkback nicht möglich

FritzApp Fon 5.1.1 Behoben:

Exportierte Kontakte teilweise nicht importierbar



Telefonie nach bestimmten Aktionen nicht mehr möglich

AVM

AVM startet für Nutzer der FritzApp Smart Home für Android ein weiteres Funktions-Update. Erst vor Kurzem gab es Neuerungen bei der Verwendung von Fenster- und Türsensoren, nun startet eine weitere Neuerung: Profitieren von den neuen Funktionen können Nutzer der intelligenten Heizkörperregler von AVM, den FritzDECT 301-Geräten. Zu den Release Notes gehören zudem noch Verbesserungen, wir haben die Update-Inhalte daher am Ende dieses Beitrags mit angefügt. Die neue Version ist ab sofort als automatisches Update oder über den Play Store zu beziehen , die Versionsnummer lautet 1.8.2.Die FritzApp Smart Home dient als Fernbedienung für alle FritzDECT-Geräte. Mit der Anwendung wird alles von der Einrichtung, Betrieb und Änderungen im Smart-Home einfach mit wenigen Klicks verwaltbar. Die Updates werden allen Nutzern empfohlen. Im Netzwerk werden einige Funktionen nur unterstützt, wenn die angeschlossenen FritzBoxen mindestens FritzOS 7.10 installiert haben.Aber nicht nur Nutzer der Smart Home-App bekommen jetzt ein Update. Auch wer die FritzApp Fon in seinem Fritz-Netzwerk verwendet und ein iPhone oder iPad nutzt, kann jetzt eine neue App-Version laden. Mit FritzApp Fon 5.1. 1 startet AVM ein Wartungs-Update. Behoben werden dabei Probleme in Zusammenhang mit Kontakten und bei der Anruffunktion. AVM bittet Nutzer der Apps, ihnen Feedback zur Anwendung zu senden, um die Apps weiter zu verbessern. Auch Verbesserungsvorschläge und Funktionswünsche sind gern gesehen.