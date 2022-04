FritzBox 7530 AX: AVM verteilt ein neues Update auf FritzOS 7.31

AVM stattet die FritzBox 7530 AX ab sofort mit einem Update auf FritzOS 7.31 aus. Mit dem Patch kehren vorrangig Anpassungen in der Unterstützung providerspezifischer Dienste ein. Die neue Firmware steht im Browser-Interface des Routers zum Download bereit.

Rückblick auf die letzten Wochen

Die Aktualisierung auf FritzOS 7.31 stellt ein vergleichsweise kleines Wartungsupdate für die FritzBox 7530 AX dar. Der Wi-Fi-6-Router für DSL-Anschlüsse mit bis zu 300 MBit/s soll providerspezifische Dienste nun besser unterstützen. Weitere Details veröffentlichte das Unternehmen dahingehend nicht. Wenn nicht über Nacht automatisiert, kann das Update wahlweise über das Adminmenü der FritzBox oder über den AVM FTP heruntergeladen und installiert werden. Wer weiter in die Zukunft des FritzOS schauen möchte, sollte sich hingegen die Labor-Versionen genauer ansehen.Bereits vorab: Die FritzBox 7530 AX ist derzeit nicht Teil des Labor-Programms, dafür allerdings die Wi-Fi-5-Variante FritzBox 7530. Für sie wird aktuell die Beta-Version des kommenden FritzOS 7.39 angeboten. Damit einher gehen viele Bugfixes in den Bereichen WLAN, Internet, Telefonie, Heimnetz und Smart-Home. Letzteres bringt als einzige Neuheit die Auswahl einer zusätzlichen Anzeige mit dem Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsverlauf auf dem FritzDect 440 mit sich. Weitere Neuerungen bleiben bis zum finalen Release von FritzOS 7.39 abzuwarten.Werfen wir einen Blick auf die letzten Tage und Wochen, stechen hinsichtlich AVM und den FritzBoxen vor allem ein Update der MyFritzApp und neue Funktionen für die LTE-Router des Herstellers hervor. Zudem wurde Ende März ein aktuelles Labor-Update für die Kabelnetz-Modelle FritzBox 6591 Cable und FritzBox 6660 Cable ausgerollt. Abschließend kündigte das Unternehmen an, die ältere FritzBox 7490 weiterhin zu unterstützen. Somit wäre es durchaus möglich, dass der DSL-Router zukünftig noch mit dem großen Update auf FritzOS 7.50 bedacht wird.