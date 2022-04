Nintendo Switch Online: Neuer N64-Klassiker erscheint am 15. April

Mit Mario Golf kündigt Nintendo das nächste Retro-Spiel an, dass ab dem 15. April für Switch-Besitzer mit aktiver Online-Mitgliedschaft und Erweiterungspass zur Verfügung stehen wird. Es handelt sich um den ersten Teil der Videospielreihe, der 1999 für das Nintendo 64 erschienen ist.

Der Klassiker unter den Mario-Golfspielen kehrt zurück

Nintendo

Neben NES- und SNES-Klassikern (Super Nintendo) baut das japanische Unternehmen sein Portfolio von N64-Spielen aus, die im passenden Emulator auf der Nintendo Switch erscheinen. Während Titel wie Mario Kart 64, Super Mario 64, Lylat Wars und The Legend of Zelda: Ocarina of Time Retro-Fans bereits überzeugen konnten, feierten kürzlich zudem F-Zero X und Majora's Mask ihre "Premiere" auf der beliebten Hybrid-Konsole. Nun gibt Nintendo zudem den offiziellen Start von Mario Golf für den 15. April 2022 bekannt.Mario Golf 64 legte im September 1999 den Grundstein für die Golfspiel-Serie, obwohl bereits zuvor ähnliche NES- und Game Boy-Titel mit Mario in der Hauptrolle veröffentlicht wurden. Auf Mario Golf bauen jedoch auch die späteren Spiele für den GameCube, den Game Boy Advance, den Nintendo 3DS und natürlich auch Mario Golf: Super Rush für die Nintendo Switch auf. Vor allem der Mehrspielermodus macht, wie in vielen Mario-Spielen, den Reiz an diesem Klassiker aus.Wie eingangs beschrieben, wird für den Download von Mario Golf (N64) die Online-Mitgliedschaft samt Erweiterungspass benötigt. Zudem erwarten euch demnächst Pokémon Snap und Kirby 64: The Crystal Shards. Neben den Nintendo 64-Klassikern erhalten Spieler Zugriff auf den Online-Multiplayer, Cloud-Speicherstände und Retro-Games aus Zeiten des NES, SNES und Sega Mega Drive. Außerdem sind Inhalte wie das Happy Home Paradise-Addon für Animal Crossing: New Horizons und der Booster-Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe enthalten. Die Kosten betragen 39,99 Euro pro Jahr.