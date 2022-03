Nintendos Cash-Klempner: Super Mario lässt die Kasse klingeln

Super Mario ist Nintendos Erfolgsgarant und das Franchise, welches das japanische Unternehmen überhaupt erst zu einer Videospielgröße gemacht hat. Bis heute hat sich der Klassiker Super Mario Bros. auf dem Nintendo Entertainment System weltweit rund 40,24 Millionen Mal verkauft. Das 35 Jahre alte Spiel war lange das meistverkaufte Super Mario-Game aller Zeiten, jetzt hat ein neuer Titel die Spitzenposition übernommen



Wie die Grafik zeigt, hat sich Mario Kart 8 Deluxe in den fünf Jahren nach der Veröffentlichung über 43 Millionen Mal verkauft und ist nun der neue Bestseller des Franchise. Der Fun-Racer ist eines von zwei Switch-Spielen in den Top 8 und damit auch gleichzeitig der jüngste Titel.



Das zeigt, was für ein Verkaufsschlager die Nintendo Switch ist. Neben den gut laufenden Online-Verkäufen, hat auch die Corona-Pandemie ihren Teil zu den Verkaufszahlen der Switch-Games beigetragen. Das zeitlose Spielprinzip gepaart mit einem guten Online-Service und regelmäßige Updates, machen Mario Kart 8 Deluxe auch nach fünf Jahren zu einem Must-Have für Nintendo-Fans.