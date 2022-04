Telekom-Deal: Allnet-Flat-Tarif mit 20 GB LTE jetzt für unter 15 Euro

Bei Mobilcom-Debitel kann jetzt wieder gespart werden. Der Mobilfunk-Discounter bietet ab sofort einen neuen Telekom-Tarif samt 20 GB Datenvolumen und Allnet-Flat zu einem günstigen Preis von nur 14,99 Euro pro Monat an. Wir liefern euch alle Details zum Schnäppchen-Deal.

Extra-Rabatt, der sich lohnt

20 GB LTE Datenvolumen (25 Mbit/s) im Telekom-Netz

9,99 Euro Anschlussgebühr

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

EU-Roaming, VoLTE und WLAN Call

Monatlich nur 14,99 Euro , ab dem 25. Monat 36,99 Euro

, ab dem 25. Monat 36,99 Euro Jetzt bei Mobilcom-Debitel abschließen

Allnet-Flat im Telekom-Netz für 15 Euro

Ein ähnlicher Tarif direkt bei der Telekom kostet derzeit mehr als das doppelte und auch bei Debitel selbst zahlt man sonst üblicherweise 36,99 Euro. Der Schnäppchenpreis wird möglich durch einen neuen Extra-Rabatt, den Mobilcom Debitel während der ersten zwei Jahre Laufzeit gewährt. Durch diesen zahlt man in den ersten 24 Monaten 14,99 Euro , ab dem 25. Monat 36,99 Euro. Ein Rabatt von starken 59 Prozent über zwei Jahre, den auch die vergünstigte Anschlussgebühr in Höhe von 9,99 Euro nicht vermiesen kann.Dieser Rabatt-Regen macht den Deal zu einem echten Schnäppchen - man zahlt weniger als einen Euro pro GB Datenvolumen und erhält zudem eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze (Allnet). Wer einen Vertrag im Netz der Telekom sucht, liegt bei dieser Aktion sicher richtig. Kleiner Haken: Der Mobilcom Debitel Green-Tarif steht nur mit LTE-Geschwindigkeiten von maximal 25 Mbit/s im Download und 10 Mbit/s im Upload zur Verfügung. Für das mobile Surfen und Streamen jedoch mehr als ausreichend.Wer sich mit den Geschwindigkeiten anfreunden kann, profitiert zusätzlich von der guten Netzabdeckung der Telekom und dem günstigen Preis durch die Rabatte . Zudem hat man mit 20 GB ein recht ansehnliches Daten-Paket zur Verfügung. Nach dem Erreichen des inkludierten Datenvolumens wird klassisch auf 64 kbit/s im Up- und Download gedrosselt.