Alle Freenet Mobile-Tarife im D-Netz reduziert und ohne Anschlusspreis

Freenet Mobile hat zum Nikolaus eine neue Aktion für Mo­bil­funk-Tarife gestartet: Man hat dabei die Wahl zwischen All­net-Flats, Daten-Flats oder günstigen 100-Minuten-Pa­ke­ten im D-Netz. Alle Angebote sind ohne Anschlusspreis zu ha­ben und monatlich kündbar.

Tarif-Übersicht

7 GB LTE 21,6, SMS- und Telefonie-Flat für 9,99 statt 19,99 Euro

18 GB LTE 50, SMS- und Telefonie-Flat für 14,99 statt 24,99 Euro

25 GB LTE 50, SMS- und Telefonie-Flat für 19,99 statt 29,99 Euro

100 Minuten, 100 SMS und 1 GB LTE, Telekom für 4,99 Euro

100 Minuten, 100 SMS und 2 GB LTE, Vodafone für 5,99 Euro

Daten-Flat 5 GB 5,99 Euro

Daten-Flat 10 GB 11,99 Euro

Monatspreise gelten auf Dauer, keine Erhöhung nach X Monaten!

D-Netz

Monatlich kündbar

Kein Anschlusspreis

Nur für kurze Zeit: Jetzt bei Freenet abschließen

LTE-Geschwindigkeit bis 50 MBit/s

Alle Tarif-Angebote in der Übersicht

Freenet Mobile streicht für kurze Zeit den einmaligen Anschlusspreis, der bei Buchung eines neuen Tarifs fällig wird. Das gilt für alle Tarife . Außerdem packt der Anbieter weiterhin mehr Datenvolumen bei den Allnet-Flats dazu und senkt die monatlichen Preise um bis zu 50 Prozent. Diese reduzierten Preise gelten, so lange der Tarif genutzt wird, man muss also auch bei einem Laufzeitvertrag nach dem Ende der ersten Laufzeit keine Kostenexplosion befürchten - das macht die Angebote allesamt ganz attraktiv.Highlight ist eine Allnet-Flat für nur 14,99 Euro monatlich , die neben Telefon- und SMS-Flat jetzt 18 GB Datenvolumen mit LTE 50, also eine maximale Downloadgeschwindigkeit von 50 MBit/s, bietet. Alle Allnet-Flats werden im Vodafone-Netz realisiert.Wer keine Flat zum Telefonieren oder SMS-schreiben benötigt, kann sich jetzt auch günstige Tarife mit Freiminuten sichern. Es gibt beispielsweise ein Paket mit 100 Minuten, 100 SMS und 1 GB LTE im Telekom-Netz für nur 4,99 Euro monatlich. Die reinen Daten-Flats sind ebenfalls im Preis reduziert. Man bekommt zum Beispiel 5 GB LTE für 5,99 Euro im Monat oder 10 GB für 11,99 Euro.Bei allen Angeboten profitiert man zudem von der guten Abdeckung im D-Netz. Das jeweils in den Tarifen inkludierte Datenvolumen kann man in den Allnet-Flats mit den 12 und 20 Gigabyte-Paketen mit einer LTE-Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s im Download und bis zu 25 MBit/s im Upload nutzen. Alle anderen Tarife bieten LTE mit 21,6 MBit/s Download und 3,6 MBit/s Upload. Die Kündigungsfrist für die Tarife beträgt 14 Tage (monatlich kündbar).