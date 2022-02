Aus für Mobilcom Debitel: Die Marke wird durch Freenet ersetzt

Bis Juli 2022 soll die Marke Mobilcom Debitel verschwinden - sie wird durch den Namen des Mutterkonzerns Freenet ersetzt. Das hat das Unternehmen jetzt angekündigt. Für Kunden ändert sich damit zunächst nichts.

Unter dem Namen Mobilcom-Debitel werden derzeit rund 550 Shops in ganz Deutschland betrieben. Schon seit dem Jahr 1991 gibt es diese Marke, die Netzanbieter-unabhängig Mobilfunkverträge der großen Provider Telekom, O2 und Vodafone anbietet. Nun verschwindet Mobilcom-Debitel - der Name wird bald Geschichte sein: "Mit der neuen Markenarchitektur startet die freenet AG in ein neues Kapitel, bei dem die Dachmarke freenet ab sofort im Fokus steht" - so hat es der Konzern jetzt angekündigt.Bis Juli dieses Jahres wird der stationäre Handel, der Online-Vertrieb, das Marketing sowie die Kundenkommunikation umgestellt. Dem Wechsel vorausgegangen war ein Test. Dazu hatte das Unternehmen im Januar Shops temporär von Mobilcom-Debitel in Freenet umbenannt und dementsprechend positive Kundenreaktionen bekommen, erläutertet der Konzern zur Umstellung. Indessen wird in den kommenden Wochen der komplette Markenwechsel auf allen analogen und digitalen Kanälen des Digital-Lifestyle-Anbieters eingeleitet."Aus Mobilcom-Debitel wird Freenet - mit diesem logischen und strategisch wichtigen Schritt räumen wir mit der Markendualität auf, die unter dem Dach der Freenet AG entstanden ist. Seit Jahren wachsen wir fantastisch, haben unser Portfolio erweitert und uns vorrangig dem operativen Geschäft gewidmet. Jetzt ist die Zeit, die äußere Erscheinung mit dem erweiterten Geschäftsmodell zu synchronisieren", so der CEO der Freenet AG, Christoph Vilanek."Freenet ist neben Mobilfunk ein Digital-Lifestyle-Anbieter. Mit unseren Services erleichtern wir unseren Kunden den digitalen Alltag, passgenau auf ihre Ansprüche ausgerichtet", so Vilanek weiter. Für Kunden von Mobilcom-Debitel wird sich nicht viel ändern - nur der Name des Unternehmens verschwindet und wird auf Rechnungen durch Freenet ersetzt.Laut Freenet profitieren in der Zeit der Markenumstellung nun Neukunden, denn der Konzern feiert den Wechsel mit zahlreichen Angeboten und den laut Freenet " besten Deals des Jahres ".