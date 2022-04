HTTPS statt HTTP: Microsoft stellt Link-Struktur im Update Katalog um

Microsoft hat seinen Update Katalog auf Vordermann gebracht. Bisher hatten Nutzer immer wieder Probleme, da einige Webbrowser aus verständlichen Gründen den Zugriff auf HTTP-Ressourcen verweigern - Microsoft hatte aber den Katalog noch nicht vollständig auf HTTPS umgestellt.

Edge blockiert HTTP nun aus Sicherheitsgründen auch

Microsoft Edge - Browser auf Chromium-Basis

Das hat sich nun geändert. Microsoft nutzt auf der Webseite für die Update Katalog-Downloads jetzt durchgehend HTTPS. Entdeckt hatte das unter anderem das Online-Magazin Deskmodder . Über die durch die zuvor fehlende Umstellung auf das sicherere HTTPS verursachten Probleme gab es zuletzt viel Kopfschütteln. Denn: Updates konnten nicht mehr einfach mit dem Browser der Wahl heruntergeladen werden, da Microsoft Downloads nur über HTTP-Links zur Verfügung stellte. Viele Browser beschränken den Zugriff auf HTTP-Seiten und -Ressourcen aber grundsätzlich. Zwar lassen sich Zugriffsbeschränkungen umgehen, das ändert jedoch nicht das Sicherheitsproblem.Seit kurzem blockierte nun auch Microsofts eigener Webbrowser Edge die Downloads von der Update-Katalog-Website, sobald HTTP und nicht HTTPS genutzt wurde. Windows-Administratoren und -Nutzer mussten andere Webbrowser oder Tools verwenden, um von Microsofts offiziellem Update-Repository herunterzuladen. Es war also an der Zeit für Microsoft, da einzugreifen.Microsoft hat dabei eine grundlegende Änderung in der Link-Struktur vorgenommen. Laut Deskmodder wurde alle alten HTTP-Links von http://download.windowsupdate.com auf https://catalog.s.download.windowsupdate.com umgestellt. Die Linkstruktur der Haupt-Updateseite bleibt dabei erhalten, lediglich die Download-Links der einzelnen Updates wurden an die neue Linkstruktur angepasst. Direkte Links, die im Internet veröffentlicht werden, sollten automatisch umgeleitet werden. Sollte dies nicht der Fall sein, genügt es, den ersten Teil der Linkadresse zu bearbeiten, damit sie wieder funktioniert.Da der Microsoft Update Katalog ein beliebtes Ziel für den Download von Windows-Updates ist, war die Umstellung wichtig.