Sonic the Hedgehog 2 - Finaler Trailer stimmt auf den Kinostart ein

Paramount Pictures hat einen neuen und zugleich auch letzten Trailer zum Animations-Realfilm-Mix Sonic The Hedgehog 2 veröffentlicht. Im zweiten Kinoabenteuer bekommt es Segas pfeilschneller Igel ein weiteres Mal mit seinem Erzfeind Dr. Robotnik zu tun - und dieser bringt nun auch noch Verstärkung mit.Eigentlich wurde Dr. Robotnik am Ende von Sonic The Hedgehog (2020) an einen Ort fernab der Erde verbannt. Lange bleibt der von Jim Carrey gespielte Bösewicht dort allerdings nicht und meldet sich mit finsteren Absichten in Green Hills zurück: Zusammen mit seinem neuen Kumpanen Knuckles ist Robotnik auf der Suche nach einem geheimnisvollen und überaus mächtigen Edelstein, der besser nicht in die falschen Hände geraten sollte.Natürlich versucht Sonic, dies zu verhindern und kann sich dabei zum Glück auf tatkräftige Unterstützung verlassen, denn der ebenfalls aus der Videospielvorlage bekannte Tails darf ebenfalls sein Filmdebüt feiern. Sonic the Hedgehog 2 startet am 31. März 2022 in den deutschen Kinos.