Sonic bekommt dritten Film, Pac-Man seinen ersten (Ja, Pac-Man)

Spielverfilmungen galten jahrzehntelang als Kassen- und Kritiker-Gift, das hat sich zuletzt geändert. Mitverantwortlich dafür war Sega-Held Sonic und der rasende Igel bekommt ein drittes Kinoabenteuer. Doch das bedeutet nicht, dass die Zeit der Gaga-Verfilmungen vorbei ist.

Sonic 3 startet Ende 2024

Paramount Pictures

Gemeint sind damit Kinofilme zu Stoffen, die weder auf den ersten noch drölfzigsten Blick einen Sinn ergeben. Man erinnere sich an einen Film wie Pixels. Doch auch mit Ansätzen von Handlung ist die Liste an Fehlschlägen eine lange, Gaming-Verfilmungen haben hier eine lange und traurige Tradition.Doch das hat sich zuletzt geändert, denn Streifen wie Sonic the Hedgehog und Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu waren nicht nur erfolgreich, sondern konnten auch die Kritiker einigermaßen überzeugen. Für den stacheligen Sega-Helden hatte das auch eine Fortsetzung zur Folge und auch diese schlug sich in einem hervorragenden Einspielergebnis nieder. Denn mit weltweit 402 Millionen Dollar konnte Sonic the Hedgehog 2 rund 100 Millionen Dollar mehr einnehmen als der erste Teil.Zum "Lohn" wurde nun bekannt gegeben, dass Sonic einen dritten Kinoauftritt bekommen wird. Laut Deadline wird das nächste Abenteuer des blauen Igels am 20. Dezember 2024 anlaufen. Das hatte ein anderes blaues "Opfer", denn für Sonic 3 machten die Schlümpfe Platz, deren neuester Kinofilm wird am 14. Februar 2025 starten.In einem anderen Fall kann man sich nur an den Kopf greifen und sich das Pixels-Debakel in Erinnerung rufen. Denn wie Variety berichtet, ist geplant, den Klassiker Pac-Man umzusetzen. Das Ganze soll aber nicht etwa eine animierte Produktion werden, sondern eine Real-Verfilmung. Man darf "gespannt" sein.Allzu viele Details gibt es dazu bisher nicht, es ist aber zu befürchten, dass das ähnlich "kreativ" wird wie die ebenfalls in Entwicklung befindliche Science-Fiction-Umsetzung von Tetris. Denn dieser Film soll von der fernen Zukunft handeln und wird folgendermaßen beschrieben: "Die Menschheit hat endlich die Fähigkeit erlangt, mit Lichtgeschwindigkeit zu reisen, und zwar mit blockartigen Raumschiffen, den Tetroiden."