Google TV: Neue Gratis-Sender und Live-TV-Tab starten in Deutschland

Bereits im vergangenen Jahr gab es einen Ausblick darauf , was Google TV alles bieten soll. Nun startet das TV-Angebot mit vielen neuen Funktionen in Deutschland. Dazu gehört ein integrierter Live TV-Tab und kostenlose Sendervielfalt.

Neuer Live-Tab startet

Das hat der Konzern vor Kurzem bekannt gegeben. Google TV integriert demnach jetzt eine Programmübersicht, Suche und Vorschläge von Live-TV-Anbietern auch in Deutschland.Google glaubt dabei fest an den Erfolg des umbenannten " Android-TV ", das immer nur vor sich hindümpelte und wenig Anklang bei den Nutzern fand. "Die Streamingwelt wird immer komplexer: neue Filme, Serien und Shows führen zu immer größerer Auswahl - zudem kommen immer mehr Anbieter hinzu. Gleichzeitig ist lineares Fernsehen nach wie vor ein sehr wichtiges Format für viele Nutzer:innen. Google TV hilft bei der Navigation und sorgt für einen guten Überblick darüber, was gerade wo läuft", erklärt Google jetzt im Keyword Deutschland-Blog Google TV wird deshalb nun besser integriert. Neben Empfehlungen von aktuellen Live-Sendungen und einer umfassenden Programmübersicht in dem zentralen, neuen Live-Tab, wird die Nutzung von linearem Fernsehen auf Google TV einfacher gestaltet.Die Verteilung ist bereits gestartet und wird wie so oft bei Google-Angeboten nach und nach in den kommenden Wochen erweitert. Das ist noch nicht alles, was neu hinzukommt In Kürze wird der Konzern noch mehr anbieten können. Künftig werden die Inhalte der Apps Joyn und Zattoo direkt im neuen Live-Tab auf dem Google TV-Homescreen auszuwählen sein. "Die angebotenen linearen Fernsehkanäle beinhalten alle Angebote der jeweiligen App, von öffentlich-rechtlichen Sendern bis zu privaten und unabhängigen Anbietern - und für viele Kanäle ist kein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich", kündigt Google an.