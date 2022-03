Gratis für Netflix-Kunden: Neue Spiele für Android & iOS angekündigt

Neben Filmen, Serien und Dokumentationen investiert der Streaming-Dienst Netflix weiter in den Gaming-Bereich. Im März stehen dabei drei weitere Spiele für Apple iOS und Google Android auf dem Programm, die frei von Werbung oder In-App-Käufen im Netflix-Abo enthalten sind.

This Is A True Story (Frosty Pop)

Shatter Remastered (Pik Pok)

Into The Dead 2: Unleashed (Pik Pok)

Alexander Shatov / Unsplash

Obwohl die Qualität der von Netflix veröffentlichten Gratis-Spiele noch Luft nach oben lässt, konnte das Unternehmen sein Gaming-Portfolio in den letzten Monaten auf über 16 Titel ausweiten. Mit den Spielen This Is A True Story (Frosty Pop), Shatter Remastered (Pik Pok), und Into The Dead 2: Unleashed (Pik Pok) stellt man nun drei weitere Mobile Games vor, von denen erstere beiden bereits über die Netflix-App, den App Store bzw. Play Store zum Download zur Verfügung stehen. Der Shooter Into The Dead 2 folgt in den kommenden Tagen. Seine neuen Spiele beschreibt der Streaming-Dienst wie folgt.Hier ist eine alarmierende Statistik: 771 Millionen Menschen auf der Welt haben keinen Zugang zu sauberem und sicherem Trinkwasser. In Zusammenarbeit mit Charity: Water, einer Non-Profit-Organisation, die Menschen in Entwicklungsländern mit sauberem und sicherem Trinkwasser versorgt, hat Frosty Pop dieses faszinierende erzählerische Puzzlespiel entwickelt, um die wahre Geschichte einer Frau aus Subsahara-Afrika zu erzählen, die sich täglich darum bemühen muss, Wasser für ihre Familie zu bekommen.Ein von den Klassikern inspiriertes Brick-Breaking-Spiel, das bekannte Action mit einzigartigen Überraschungen und unglaublichen Bosskämpfen kombiniert. Shatter Remastered ist eine aktualisierte Version von Shatter, dem preisgekrönten Spiel von Sidhe aus dem Jahr 2009, das ursprünglich für die Playstation 3 veröffentlicht wurde. Es gilt als das Spiel, das dieses Genre neu definiert hat und bietet Dutzende einzigartiger Level mit fantastischer Physik, tollen Power-Ups, Bosskämpfen und Spezialattacken.Die Mission lautet wie folgt: Unternimm alles, was nötig ist, um in diesem ultimativen Runner/Shooter-Spiel deine Familie zu retten und die Zombie-Apokalypse zu überleben! In dieser Fortsetzung des erfolgreichen Zombie-Actionspiels Into the Dead müssen sich bewaffnete Spieler gegen die immer größer werdende Zombie-Bedrohung wehren und dabei tückisches Terrain durchqueren. In einer Welt, in der niemand sicher ist, musst du tun, was getan werden muss, um zu überleben.