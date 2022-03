The Pentaverate: Trailer zur Netflix-Comedyserie mit Mike Myers

In der Comedyserie The Pentaverate kehrt der Comedian und Schauspieler Mike Myers nach einer längeren Bildschirmpause zurück - und schlüpft dabei dann in die Rollen gleich mehrerer Charaktere. Einen Vorgeschmack darauf zeigt Netflix nun in Form eines ersten Trailers, Serienstart ist im Mai dieses Jahres.Der vor allem als Austin Powers bekannt gewordene Mike Myers darf in der schon seit längerer Zeit geplanten Serie für Netflix in insgesamt sieben Rollen schlüpfen. In The Pentaverate geht es um einen gleichnamigen fünfköpfigen Geheimbund, der schon seit dem Ausbruch der Pest im Jahr 1347 das Weltgeschehen maßgeblich beeinflusst. All dies könnte jedoch schon bald ein Ende finden, als ein kanadischer Journalist den Verschwörern auf die Schliche kommt - und so vielleicht die ganze Welt rettet.Neben Mike Myers spielen in der sechsteiligen Comedyserie außerdem noch Ken Jeong, Debi Mazar, Jennifer Saunders, Lydia West, Keegan-Michael Key und Richard McCabe mit. The Pentaverate startet am 5. Mai 2022 bei Netflix.