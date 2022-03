StudiVZ und MeinVZ: Am 31. März 2022 wird endgültig abgeschaltet

Nach einigen - schon damals unerwarteten - " Totgesagte leben länger "-Momenten ist nun endgültig Schluss für die Social-Media-Pioniere StudiVZ und Mein VZ. Der Betreiber hat die Abschaltung der Webseiten angekündigt.

Insolvenz und Neustart

Auf der Startseite von StudioVZ prangt jetzt ganz klein der Hinweis: "Die Registrierung neuer Accounts wurde abgeschaltet. StudiVZ schließt zum 31.03.2022." Das gleich ist bei MeinVZ zu lesen. Damit ist nun in Kürze wirklich Schluss für die Netzwerke, und das, obwohl die Meldung zum Aus für die Plattformen in den letzten Jahren schon einige Male durch die Medien geisterten. Irgendwie hatten es StudiVZ und MeinVZ immer noch einmal geschafft, die Kurve zu kriegen.In den frühen 2010er-Jahren hatte es sich dabei abgezeichnet, dass die deutschen Netzwerk-Pioniere das Rennen, gegen Facebook verlieren. Nach kurzen Auf und Abs mit Übernahmen ihn Verkäufen ging die Betreiberfirma schließlich 2017 insolvent. Alle Relaunches und Anpassungen hatten nicht geholfen, weder Nutzer noch Werbetreibende hielt es bei den VZ-Portalen. Dennoch kam auch nach der Insolvenz die klare Ansage: Die Netzwerke bleiben weiter online.Hintergründe zu dem indessen verhältnismäßig plötzlichen Aus für beide Seiten waren bisher nicht zu erfahren. In E-Mails an die noch verblieben Nutzer hieß es dabei, dass die Netzwerke technisch so veraltet seien, dass ein Weiterbetrieb für das Unternehmen keinen Sinn ergibt. "Wir kündigen daher deinen aktuellen Nutzervertrag zum Ablauf des 31.03.2022", heißt es nun in den E-Mails. Nach dem Termin werden dann laut Poolworks alle Nutzerdaten auf StudiVZ und MeinVZ unwiderruflich gelöscht.Im Blog von Betreiber Poolworks gibt es noch eine Ankündigung für die Spiele, die über das Netzwerk angeboten wurden. Da heißt es: "StudiVZ und MeinVZ werden zum 31.03.2022 abgeschaltet. In Kürze erfährt ihr hier, wie es mit den Spielen weitergeht. Es wird mit Hochdruck an der Migration der Spiele gearbeitet. Es wird voraussichtlich für alle Spiele Migrationsmöglichkeiten geben. Mehr Informationen in Kürze." Die beiden Portale hatten sich fast ausschließlich mit den angebotenen Spielen finanziert. Poolworks wird mit diesen Angeboten für Onlinespiele weiter machen.