Elex 2: Das Open-World-Rollenspiel zeigt sich im Launch-Trailer

Das Sci-Fi-Rollenspiel Elex 2 des deutschen Entwicklers Piranha Bytes ist ab sofort für den PC und die Konsolen von Sony und Microsoft im Handel erhältlich. Den weltweiten Start feiert das Studio mit dem offiziellen Launch-Trailer, der vor allem packende Kämpfe in der offenen Spielwelt zeigt.So wie bereits im Vorgänger schlüpfen Spieler in die Rolle des Helden Jax, der sich nach seinem Sieg über die Hybriden einer neuen und vielleicht noch viel größeren Bedrohung für die Welt von Magalan entgegenstellen muss. Dieses Mal haben es nämlich die aus dem All kommenden Skyands auf den Planeten abgesehen.Um die Invasoren zurückzuschlagen, muss Jax zunächst die fünf unterschiedlichen Fraktionen des Planeten für einen gemeinsamen Kampf gegen die Skyands vereinen. Hierbei müssen auch immer wieder Entscheidungen gefällt werden, die den weiteren Verlauf der Handlung beeinflussen. Die Spielwelt kann dabei frei bereist werden, dank des neuen Jetpacks ist Jax nun deutlich schneller aös bisher unterwegs.Elex 2 ist auf dem PC, der PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S spielbar.