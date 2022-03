Bestpreis-Tarif: Monatlich kündbare 4 GB Allnet-Flat für nur 4,99 Euro

Im gut ausgebauten O2-Netz startet Mobilcom-Debitel jetzt mit einem neuen Knaller-Tarif zum Bestpreis. Ihr erhaltet 4 GB Datenvolumen inklusive einer Allnet-Flat für nur 4,99 Euro pro Monat . Und das Beste: Der Tarif ist monatlich kündbar und die Anschlussgebühren entfallen.

Neuer Bestpreis für den Green LTE-Tarif mit 4 GB

4 GB LTE Datenvolumen (21,6 Mbit/s) im O2-Netz

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

EU-Roaming, VoLTE und WLAN Call

Wahl zwischen Triple-SIM und eSIM

Monatlich kündbar!

Grundgebühr: 4,99 Euro, ab dem 25. Monat 15,99 Euro

Anschlussgebühr: Kostenlos statt 19,99 Euro

Jetzt bei Mobilcom-Debitel abschließen

Allnet-Flat im O2-Netz für nur 4,99 Euro

Wer sich weder als Wenig- noch als Vielsurfer betrachtet, der dürfte mit dem neuen Green LTE-Tarif von Mobilcom-Debitel die goldene Mitte treffen. Zum mobilen Surfen stehen 4 GB Datenvolumen im LTE-Netz der Telefónica Deutschland bereit, das mit einer Geschwindigkeit von bis zu 21,6 MBit/s genutzt werden kann. Gut bemessen also für das Musikhören auf dem Weg zur Arbeit, soziale Netzwerke und den Blick in das Mail-Postfach. Dank der Allnet-Flat ist man zudem in Hinsicht auf Telefonate und SMS in alle deutschen Netze abgesichert und das inkludierte EU-Roaming hilft in der anstehenden Urlaubssaison.Der Preisnachlass bei Mobilcom-Debitel beträgt satte 69 Prozent, denn die Grundgebühr sinkt von einst 15,99 Euro auf günstige 4,99 Euro . Zudem ist der Tarif monatlich kündbar. Somit stellt ihr euch flexibel auf und könnt dabei auch noch die Anschlussgebühr sparen. Wer binnen zwei Wochen nach Aktivierung des O2-Tarifs eine SMS mit dem Inhalt "AG Online" an die Rufnummer 22240 sendet, erhält eine entsprechende Erstattung der üblicherweise fälligen Gebühren in Höhe von 19,99 Euro.Zu den weiteren Vorteilen des 4-GB-Knallers gehören zeitgemäße Technologien wie VoLTE und WLAN-Calls, die Mobilcom und O2 auch in diesem günstigen Tarif anbieten. Weiterhin verzichtet der Mobilfunk-Discounter auf sämtliche "Bloatware", wie Testabos von Deezer, Waipu oder ähnlichem. Dennoch solltet ihr am Ende eine mögliche Kündigung nicht ganz aus dem Auge verlieren, denn der Rabattpreis von 4,99 Euro pro Monat gilt nur in den ersten zwei Jahren. Danach werden die eingangs erwähnten 15,99 Euro fällig. Doch für 24 Monate besitzt man den optimalen Tarif zum besten Preis.