Microsoft Store hat im Web ein neues Windows 11-Design bekommen

Der Microsoft Store ist auf den Betriebssystemen von Microsoft mittlerweile eine zentrale Anlaufstation für Apps, vielfach führt der Weg dahin aber nicht über das Betriebssystem, sondern den Browser. Und da bekommen Nutzer nun ein angepasstes Design zu Gesicht.

Neue Installationsaufforderung

Der Microsoft Store war lange Zeit eine Dauerbaustelle und man ihn bis heute so bezeichnen. Denn Microsoft hatte lange Zeit mit der Akzeptanz der Plattform zu kämpfen und versuchte deshalb, den Store mit Hilfe diverser Optimierungen zu verbessern. Das gelang durchaus, auch wenn der Microsoft Store bis heute nicht an die Bedeutung herankommt, die vergleichbare Plattformen von Apple oder auch Google haben.Mit Windows 11 ist aber auch die Funktionalität erweitert worden, denn der Windows Store will mittlerweile alle nur denkbaren Dateiarten bieten. Kurzum: Er bietet nun endlich einen echten Mehrwert. Deshalb dürften die nun von Twitter-Nutzer FireCube entdeckten Neuerungen bei so manchem auf offenes Ohr bzw. Auge stoßen (via Windows Central ).Denn auch wenn sich Microsoft bisher dazu nicht per Blogbeitrag oder ähnlichem geäußert hat, so steht das neue und an Windows 11 ausgerichtete Design nun per Web bereit. Das erleichtert nicht nur das Durchstöbern des Stores auf Geräten, die keine eigene App dafür haben (wie Smartphone oder Tablet), sondern auch das Verschicken und Teilen von Links an andere Nutzer.Der neue Web-Store unterstützt die neue Mini-Installationsaufforderung des Microsoft Store, damit kann auf Windows 10 und Windows 11 ein Einrichten der App angestoßen werden, ohne dass sich zunächst die Microsoft Store-App öffnet.Optisch orientiert sich das Web-Interface natürlich an der App-Version und dem Fluent-Design. Was die Informationen betrifft, so bekommt man im Wesentlichen das Gleiche wie in der App geboten, die Menüführung ist aber fürs Web angepasst und bietet u. a. eine seitliche Navigation der Kategorien. Im nun auch im Web durchsuchbaren Angebot sind übrigens nun auch Win32-Anwendungen zu finden, aber keine Games oder Filme.