MagentaMobil: Telekom verdoppelt Datenvolumen für Prepaid-Tarife

Die Deutsche Telekom verdoppelt das Datenvolumen für Prepaid-Kunden. In den passenden MagentaMobil-Tarifen wird dieses ab dem 23. Februar für einen Zeitraum von sechs Monaten angehoben. Profitieren können nicht nur Neukunden, sondern auch Bestandskunden.

MagentaMobil Prepaid M von 2 GB auf 4 GB für mtl. 9,95 Euro

MagentaMobil Prepaid L von 3 GB auf 6 GB für mtl. 14,95 Euro

MagentaMobil Prepaid XL von 5 GB auf 10 GB für mtl. 24,95 Euro

MagentaMobil Prepaid Jahrestarif von 24 GB auf 48 GB für 99,95 Euro

Jahrestarif mit 5G erhält Verdopplung für 12 Monate

Alle MagentaMobil-Optionen im Überblick

Wie der Netzbetreiber kommuniziert, wird die Verdopplung des Datenvolumens nur zwischen dem 23. Februar und 10. April 2022 eingeräumt. In diesem Zeitraum müssen sich entweder Neukunden für einen der MagentaMobil Prepaid-Tarife entscheiden oder Bestandskunden aus einem vorhandenen Tarif in den nächsthöheren wechseln. Die Anhebung des Volumens wird für 24 Wochen, also etwa ein halbes Jahr gewährt. Danach fallen die Prepaid-Optionen in ihre ursprünglichen Kontingente zurück.Einzige Ausnahme bildet der Prepaid-Jahrestarif, der über einen Zeitraum von 12 Monaten von insgesamt 24 GB auf 48 GB aufgestockt wird. Er ist neben dem MagentaMobil Prepaid Max mit unbegrenztem Datenvolumen für etwa 100 Euro pro Monat auch der einzige Tarif, der ohne Aufpreis im 5G-Netz der Telekom funkt. Für alle anderen Prepaid-Tarife werden 3 Euro für einen Zeitraum von vier Wochen im schnelleren Netz fällig.Je nach gewählter Option unterscheiden sich die Prepaid-Tarife der Telekom auch in Bezug auf ihre Inklusivleistungen. Werden die Tarife MagentaMobil M und L lediglich mit einer Telefonie- und SMS-Flat ins Telekom-Netz und darüber hinaus mit einem Minutenpaket ausgestattet, bietet der MagentaMobil XL bereits eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze. Eine obligatorische Hotspot-Flatrate und das EU-Roaming sind hingegen in allen Prepaid-Tarifen mit vorab bezahlten Datenvolumen vorhanden.