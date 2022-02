Lost Ark: Neues Update soll nervige Matchmaking-Probleme lösen

Die morgendlichen Wartungsarbeiten in Lost Ark nutzt Amazon , um einen wichtigen Hotfix einzuspielen. Das Update soll unter anderem die Matchmaking-Probleme des Online-Rollenspiels lösen, welche die Gruppensuche vor allem am Abend für Spieler in Europa zur Tortur machen.

Lost Ark: Changelog zum Hotfix vom 23. Februar 2022

Wir haben einen Fix aufgespielt, um Matchmaking-Probleme zu lösen. Wir werden das Matchmaking auch nach dem Hotfix genau beobachten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Launch Event eine Rapport-Truhe der Stufe 1420 als Belohnung für Tag 15 anzeigte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das [Wöchentliche] Kampfgegenstandsbündel anzeigte, dass es 10 Mal beansprucht werden kann. Dies wurde geändert, um das tatsächliche Kauflimit von einmal pro Woche widerzuspiegeln.

Ein Problem mit dem 10-tägigen Anwesenheits-Event in der Region Europa West wurde behoben. Die Belohnung für Tag 3 wurde in Unas Aufgaben [Täglich] +1 x10 geändert, und die Belohnung für Tag 6 ist jetzt die Seltene Kampfgravur-Rezeptauswahltasche x10.

Amazon Games

Zwei Wochen nach dem offiziellen Free-to-Play-Release des MMORPGs Lost Ark kämpfen Spieler nicht nur mit stundenlangen Warteschlangen. Schafft man es auf die EU-Server, zeigen sich direkt die nächsten Probleme in Hinsicht auf das Matchmaking. Die Suche nach Gruppen für Wächter-Raids, Chaosdungeons und Co. gestaltet sich vor allem in den Abendstunden als besonders schwierig. Nur selten ist es möglich, Instanzen auf Knopfdruck zu besuchen, wenn man nicht gerade allein in der Welt von Arkesia unterwegs ist.Die zwischen 6 bis 8 Uhr durchgeführten Wartungsarbeiten sollen nun Abhilfe schaffen. Wie Amazon in seinen Patch Notes zu Lost Ark bestätigt, wurde ein Hotfix aufgespielt, der die Matchmaking-Probleme adressiert. Ob das neue Update tatsächlich Früchte trägt, bleibt abzuwarten. Spätestens ab dem frühen Nachmittag wird sich zeigen, ob ein Zusammenspiel in der Gruppe problemlos möglich sein wird. Weiterhin sollen Fehler hinsichtlich täglicher Login-Belohnungen und dem In-Game-Shop behoben worden sein.