Lost Ark: Neuer Trailer feiert den Start des Rollenspiels in Europa

Der Action-Rollenspiel-Mix Lost Ark startet endlich auch in Deutschland: Ab heute steht das Spiel für all jene bereit, die sich durch den Kauf eines Pionierpakets den Vorabzugang gesichert haben. Für alle anderen geht es dann in drei Tagen los. Zur Einstimmung gibt es noch einmal einen weiteren Trailer mit neuen Gameplay-Eindrücken.Schauplatz von Lost Ark ist die Fantasy-Welt Arkesia, die von einer verheerenden Finsternis bedroht wird. Spieler begeben sich auf die Suche nach einer inzwischen verlorenen Arche, die als letzte Hoffnung der Einwohner Arkesias gilt. Während der langen Reise über mehrere Kontinente erwarten diese dabei natürlich jede Menge Dugeons, Raids und Player-versus-Player-Schlachten. Wer nicht zusammen mit Freunden (oder Fremden) kämpfen möchte, kann sich aber auch allein ins Abenteuer stürzen. Unabhängig davon stehen mehrere anpassbare Heldenklassen zur Auswahl.Lost Ark kann ab heute, dem 8. Februar 2022, von allen Käufern eines Pionierpakets gespielt werden. Los geht es um 18:00 Uhr. Der Download der erforderlichen Daten ist bereits jetzt (etwa via Steam ) möglich. Der kostenlose Zugang beginnt am 11. Februar. Der Startschuss fällt dann ebenfalls um 18:00 Uhr deutscher Zeit.