Futurama kehrt zurück: In den USA auf Hulu, bei uns wohl auf Disney+

Mit Die Simsons hat Matt Groening die am längsten laufende Comedy-Serie geschaffen, bisher gab es 33 Staffeln, ein Ende der gelben Kult-Familie ist nicht in Sicht. Für Fans ebenso kultig ist Futurama, doch die Sci-Fi-Serie hatte nicht so einen Lauf. Doch nun gibt es ein Comeback.

20 Folgen in 2023

Fox

Oder besser gesagt: ein neuerliches Comeback. Denn die von Matt Groening und David X. Cohen gemeinsam erdachte Serie, die teilweise noch böser ist als Die Simpsons, wurde schon einmal reanimiert. Nach dem ersten Aus im Jahr 2003 kehrten Fry, Leela, Bender, Zoidberg und Co. bereits einmal zurück, zwischen 2008 und 2013 war die Serie dann auf Comedy Central zu sehen. Im September 2013 wurde dann die vorerst letzte Episode ausgestrahlt.Doch nun gibt es eine erneute gute Nachricht: Denn der zu Disney gehörenden Streaming-Dienst Hulu hat bekannt gegeben, dass Futurama zurückkommt. Wie das Hollywood-Branchenmedium Deadline berichtet, waren dem monatelange Verhandlungen zuvor gegangen, doch die Beteiligten konnten sich letztendlich einigen.Ab 2023 sollen auf Hulu (bei uns wahrscheinlich auf Disney+ ) 20 neue Episoden ausgestrahlt werden, Groening und Cohen werden dafür hauptverantwortlich sein. Auch die meisten der Original-Sprecher werden ein Comeback feiern, darunter Billy West (Fry, Zoidberg, Prof. Hubert Farnsworth) und Katey Sagal (Leela). Einzige Ausnahme ist John DiMaggio, dieser hat bislang Roboter-Schandmal Bender die Stimme geliehen.Die Serienschöpfer freuen sich auf die Rückkehr: "Ich bin begeistert, dass ich wieder die Chance habe, über die Zukunft nachzudenken... oder über irgendetwas anderes als die Gegenwart", sagte David X. Cohen. Auch sein Mitstreiter Groening freut sich auf die neuen Episoden: "Es ist mir eine große Ehre, die triumphale Rückkehr von Futurama ein weiteres Mal anzukündigen, bevor wir wieder abrupt abgesetzt werden."