FritzBox 4060: Neuer Triband-Router mit WiFi 6 ab sofort erhältlich

Nach leichter Verspätung startet AVM mit dem Verkauf der neuen FritzBox 4060 . Der erste Triband-WLAN-Router mit Wi-Fi 6 des Berliner Unternehmens eignet sich für den Einsatz an Kabel-, DSL- sowie Glasfaseranschlüssen und ist ab sofort für 259 Euro (UVP) erhältlich.

Universell einsetzbar mit 2,5 Gigabit-WAN, USB 3.0 & Co.

Triband-Router für WLAN Mesh mit Wi-Fi 6

Ideal für den Anschluss an ein Kabel-, DSL- oder Glasfasermodem

Drei Funkeinheiten 4x4 Wi-Fi 6 (WLAN AX) mit bis zu 2.400 MBit/s + 2.400 MBit/s bei 5 GHz und bis zu 1.200 MBit/s bei 2,4 GHz

DECT-Basis für bis zu sechs Telefone und Smart-Home-Anwendungen

Vielseitige Smart-Home-Anwendungen auf Basis von DECT ULE, HAN FUN

1x 2,5 Gigabit-WAN, 3x Gigabit-LAN für PC und Netzwerkgeräte

1x USB-3.0-Anschluss für Drucker und Speicher (NAS)

FRITZ!OS: mit Kindersicherung, Mediaserver, NAS, WLAN-Gastzugang, MyFRITZ! u.v.m.

AVM

Zusammen mit der FritzBox 6690 Cable wurde die FritzBox 4060 als zeitgemäßer und deutlich potenterer Nachfolger der FritzBox 4040 im September angekündigt, nun erfolgt der Marktstart in Deutschland. Mit drei Funkeinheiten und insgesamt 12 Antennen soll der WLAN-ax-Router Datenraten von bis zu 6 GBit/s erreichen können.Darüber hinaus gibt AVM an, dass es sich um das erste Modell der sonst günstigen 40er-Baureihe handelt, das über den DECT-Standard verfügt und somit auch als Basis für die VoIP-Telefonie und für den Anschluss diverser Smart-Home-Produkte genutzt werden kann.Weiterhin spricht der Hersteller in seiner Pressemitteilung zum Marktstart der FritzBox 4060 über "beeindruckende Performancesprünge" hinsichtlich der Hardware und bringt diese in Verbindung mit der Überschreitung der wichtigen Gigabyte-Grenze im Bereich des VPN- und USB-Datendurchsatzes. Letzteren stellt man im Vergleich zu dedizierten NAS-Systemen auf dieselbe Stufe.Bekanntlich wird die FritzBox 4060 ohne ein integriertes Modem ausgeliefert, weshalb zusätzliche Hardware in Form von Kabel-, DSL- sowie Glasfasermodems benötigt wird. Dafür ist sie gegenüber anderen FritzBox-Modellen universell einsetzbar. Technisch bietet der WLAN-Router weiterhin einen 2,5 Gigabit-WAN- und drei Gigabit-LAN-Anschlüsse sowie einen USB 3.0-Port für Drucker und Speicher. Softwareseitig kommt das bekannte FritzOS zum Einsatz. Mit dem Verkauf startet AVM ab sofort, die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 259 Euro.