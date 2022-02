Deezer wird teurer und startet HiFi-Qualität - aber nur für Neukunden

Der Musik-Streamingdienst Deezer hat zum ersten Mal nach rund zehn Jahren seine Preise angepasst - zunächst gilt das aber nur für Neukunden. Außerdem startet Deezer nun die Freigabe des HiFi-Sounds für alle Nutzer.

HiFi für Neukunden inklusive

Die neuen Abopreise:

Premium: 10,99 statt bisher 9,99 Euro monatlich

Student: 5,99 statt bisher 4,99 Euro monatlich

Family in DE: 16,99 statt bisher 14,99 Euro monatlich

Family in AT: 17,99 statt bisher 14,99 Euro monatlich

Bei Mobilcom drei Monate kostenlos testen

Spotify hat es vor Kurzem schon angekündigt, Deezer jetzt vollzogen: Die Preise für das monatliche Musik-Abonnement wurden erhöht. Damit zahlt man jetzt bei Deezer als Neukunde 10,99 Euro statt bisher 9,99 Euro für das Premium-Abo. Studenten zahlen ebenfalls einen Euro mehr als bislang, bei Familien wird zwei Euro oben aufgeschlagen. Im Bezahlmodell ist Werbefreiheit, Offline-Hören, eine Hörbuch-App und viele Extra-Funktionen enthalten.Der Preisaufschalg soll dabei auch den Künstlern zugutekommen: "Die Preisanpassung bedeutet auch, dass Musiker*innen und Songwriter*innen ebenfalls profitieren, da Deezer so höhere Lizenzzahlungen an die Rechteinhaber ausschüttet", schreibt Deezer zur Ankündigung . Das kostenlose Angebot Deezer Free bleibt erhalten. Die Preise für Bestandskunden bleiben - es gibt dabei jedoch einen Haken.Die ab dem 15. Februar neu abgeschlossenen Abos enthalten ab sofort Musik in CD-Qualität, also FLAC 16-Bit und 44.1 kHz im Stream. Bestandskunden müssen für diese lang erwartete Verbesserung zu den neuen Tarifen wechseln und zahlen damit dann allerdings auch mehr als bisher. Ein Zwang zum Wechsel besteht aber nicht. Für Bestandskunden bleibt damit erst einmal alles, wie es bislang war: Sie zahlen weiterhin ihren ursprünglichen Abopreis, bekommen aber auch die schlechtere Streaming-Qualität. Deezers Konkurrenz bietet das allerdings zum Teil ohne Aufpreis an.