Deezer Premium jetzt mit 60 Euro- Amazon-Gutschein sichern

Für den Musik-Streamingsdienst Deezer Premium gibt es jetzt ein in­te­res­san­tes Angebot, bei dem man durch eine Gutschein-Aktion richtig viel sparen kann. Denn wer jetzt bucht, kann sich einen 60 Euro-Gutschein von Amazon sichern.

Satte 50 Prozent Rabatt über zwei Jahre bei Deezer Premium

So bekommt ihr den Amazon-Gutschein

Satte 50% Rabatt über zwei Jahre bei Deezer Premium

Über den Musikdienst Deezer hatten wir schon das eine oder andere Mal berichtet und auch ab und zu ein gutes Angebot für Musikfreunde entdeckt. Nun ist ein guter Deal für den Zwei-Jahres-Vertrag von Deezer Premium gestartet . Dabei gibt es zum einen 50 Prozent Rabatt im ersten Vertragsjahr, sodass man statt 9,99 Euro monatlich 4,99 Euro zahlt. Dazu gibt es einen Gutschein im Wert von 60 Euro.Der Gutschein-Wert entspricht dabei genau der Ersparnis, die man im ersten Vertragsjahr durch die 50 Prozent Rabatt erhält - somit bekommt ihr, wenn man den Gutschein gegenrechnet, zwei Jahre lang Deezer Premium für unter 5 Euro monatlich. Die Kosten belaufen sich damit über zwei Jahre auf 119,76 Euro (4,99 Euro x 12 + 9,99 Euro x 12 - 60 Euro = 119,76 Euro).Der Vertrag wird mit Mobilcom-Debitel ab­ge­schlossen. Bei Deezer Premium gibt es ein Portfolio aus über 56 Millionen Songs, tausenden Hörbüchern und Podcasts. Langweilig wird es also so schnell nicht. Dazu kommen regelmäßig immer weitere neue Inhalte zu den Bibliotheken hinzu. Man kann sich mit wenigen Klicks eigene Playlists erstellen, offline hören, Empfehlungen nutzen und hört beim Premium-Abo alle Inhalte ohne Werbe­unter­brechung und in bester 320k-Klangqualität.Die Gutscheinbedingungen sind einfach. Man bekommt den Gutschein für Amazon.de etwa 7 bis 8 Wochen nach Überprüfung des Vertragsabschlusses. Voraussetzung für den Gutscheinversand ist ein innerhalb der ersten zwei Monate nach Bestellung aktiver, ungekündigter Vertrag mit Mobilcom-Debitel. Der Abo-Vertrag verlängert sich bei nicht fristgerechter Kündigung um 12 Monate. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate zum Laufzeitende.