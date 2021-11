Nur für kurze Zeit: Jetzt 4 Monate Deezer Premium gratis sichern!

Mobilcom-Debitel winkt jetzt mit einer tollen Aktion, bei der man Deezer ganze 4 Monate lang ohne Kosten nutzen kann. Beim Dee­zer Premium Gratis-Deal gibt es außer Zugang zu Millionen Songs, tausenden Hörbüchern und Podcasts auch gute Klangqualität.

Vier Monate Gratis ganz entspannt ohne Werbeunterbrechung Musik genießen

Deezer Premium

4 Monate kostenlos

Monatlich kündbar

Jeden Song, jederzeit

Aus über 56 Millionen Songs, tausenden Hörbüchern und Podcasts wählen

Eigene Playlists erstellen

Hören ohne Werbeunterbrechungen

320k-Klangqualität

Millionen Songs, tausende Hörbücher & mehr

Mobilcom-Debitel

Für alle, die unbeschwert und ohne Werbeunterbrechung Musik hören wollen, bietet sich früher oder später ein Abo bei einem Streaming-Anbieter an. Genau hier bietet jetzt Mobilcom-Debitel mit seiner aktuellen Deezer-Aktion die perfekte Gelegenheit, alle Vorteile der Bezahlversion des Musikstreaming-Dienstes zu genießen, ohne dabei die ersten Monate dafür auch nur ein bisschen in die Tasche greifen zu müssen.Im Aktionszeitraum gibt es bei Anmeldung über Mobilcom-Debitel ganze vier Monate Deezer Premium kostenlos . Trotzdem bleiben dabei alle bekannten Vorteile der Bezahl-Version erhalten: Nutzer bekommen vollen Zugriff auf einen Katalog von über 56 Millionen Songs, auch tausende Hörbücher und unzählige Podcasts zählen zum Angebot. Natürlich hat man dabei jederzeit Zugriff auf jeden Inhalt, ohne Einschränkung und Werbeunterbrechung, auch auf Funktionen wie das Erstellen eigener Playlisten muss man nicht verzichten. Und die Audioqualität liegt bei Deezer Premium mit 320k dann noch rund doppelt so hoch wie bei vielen anderen Gratis-Streaming-Angeboten.Zu guter Letzt natürlich sehr wichtig, wenn man etwas wirklich kostenlos ausprobieren will: Auch schon innerhalb der Testphase kann der Vertrag jederzeit unkompliziert gekündigt werden. Will man Deezer Premium doch weiter nutzen, werden 9,99 Euro pro Monat berechnet - das liegt im Vergleich auf Augenhöhe mit anderen Angeboten - eine Kündigung ist monatlich möglich.