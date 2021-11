WhatsApp kopiert Facebook-Feature, arbeitet an "Reactions" in Chats

WhatsApp arbeitet an einer neuen Möglichkeit, auf Nachrichten zu reagieren. Dazu sind jetzt neue Screenshots aus der Betaphase durchgesickert, die zeigen, wie man einfach mit einem Emoji auf eine Nachricht reagieren kann. Diese Funktion kennt man von Facebook

Nun setzt der Konzern die neuen "Reactions im Chat" auch bei WhatsApp ein. Nutzer sollen dann einfach zum Beispiel mit einem Lach-Smilie auf eine Nachricht reagieren können, so ähnlich wie man bei Facebook eine Meldung mit den diversen Reaktionen wie Daumen hoch, Herzen etc. markieren kann. Es geht also nicht um eine klassische Antwort, sondern viel mehr um eine Bewertung.Zudem sieht die Funktion recht ähnlich aus wie bei Facebook. Den Informationen zufolge kann ein Nutzer nur einmal auf eine bestimmte Nachricht reagieren. Dafür steht ihm dann auch (bisher) nur die Antwort mit sechs verschiedenen Emojis zur Verfügung.Diese Veränderung für den Messenger wird aktuell getestet. Erste Hinweise dazu gab es schon vor einigen Wochen, doch nun hat das Online-Magazin WhatsApp Beta wieder neue Details und einen Screenshot zu der Neuerung veröffentlicht. In der Beta-Version ist zu sehen, dass es für die "Reactions" auch eine neue Funktion namens "Reaction Info" gibt. Diese soll es Nutzern in einem Chat ermöglichen, direkt nachzusehen, wer aus der Gruppe mit einem Emoji auf eine Meldung reagiert hat.Die Reaktions-Informationen sind dann im Tab "Alle" zu finden, auf der alle Reaktionen aufgelistet sind. Auf einem weiteren Tab werden die WhatsApp-Gruppen angezeigt, die auf eine Nachricht mit einem bestimmten Emoji reagiert haben. WABetaInfo hat die Funktion während der Entwicklungsphase der WhatsApp-Beta für iOS entdeckt. Wie so häufig wird der Test zunächst für iOS gestartet und dann erst auf Android ausgeweitet. Details zu einem Veröffentlichungsdatum der neuen Funktionen gibt es noch nicht.