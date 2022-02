Lost Ark: Das MMORPG legt rekordverdächtigen Sensationsstart hin

In Südkorea ist die Mischung aus MMORPG und Action-Rollenspiel schon lange überaus populär, im Westen kann man bereits von einem etwas überraschenden Phänomen sprechen: Denn das Free-to-play-Spiel sprengt bereit im kostenpflichtigen Early Access alle Erwartungen.

Am Freitag startet Lost Ark für alle

Amazon Games

Lost Ark ist noch gar nicht für alle erschienen und ist schon jetzt das sechstgrößte Spiel aller Zeiten und das derzeit zweitpopulärste. Wie bereits erwähnt, ist das auch deshalb mehr als erstaunlich, da das Spiel aktuell nur für jene spielbar ist, die ein in mehreren Umfängen erhältliches Founder's Pack kaufen.Hier geht es bei 14,99 Euro los, das Bronze-Paket beinhaltet im Wesentlichen nur den Frühstart ins Spiel, es gibt außerdem noch Founder's Packs in Silber, Gold und Platin, letzteres bietet für rund 100 Euro diverse kosmetische und auch spielerleichternde Artikel.Für die Allgemeinheit geht es am Freitag los, ab dem 11. Februar ist das Free-to-play-Spiel allgemein zu nutzen. Doch darauf wollten mehr als eine halbe Million Spieler nicht warten: Denn laut den Daten von SteamDB waren bisher maximal 532.476 Gamer gleichzeitig im Spiel , das ist der sechsthöchste jemals erfasste Wert dieser Art auf Steam.Lost Ark ist bereits 2019 in Südkorea gestartet und erweist sich dort seither als einer der ganz großen Gaming-Hits. Nun wagt sich das Spiel von Smilegate in den Westen, der koreanische Publsiher und Entwickler wird dabei von Amazon Gamers unterstützt (in Russland tritt als Publisher VK auf).Auch auf Twitch ist Lost Ark übrigens ein Megahit: Denn wie PCGamesN schreibt, haben auf dem Spiele-Streaming-Portal 1,2 Millionen Menschen anderen beim Spielen des MMORPGs zugesehen. Der Allzeit-Peak auf Steam dürfte aber wohl außer Reichweite sein, denn diesen Rekord hält PUBG: Battlegrounds mit rund 3,3 Millionen Spielern gleichzeitig.