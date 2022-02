iPhone-Design mit zwei Display-Ausstanzungen, größer als befürchtet

Laut einem neuen Insider-Bericht wird Apple 2023 endlich das Notch-Design am iPhone komplett aufgeben. Der Start dazu wird dabei schon in diesem Jahr vollzogen - die iPhone 14 Pro-Modelle sollen alle statt der Notch ein sogenanntes Dual-Hole-Punch-Design vorstellen.

Schrittweise Design-Umstellung - den Anfang machen die Pro-Modelle

Erste Apple-Neuvorstellung des Jahres

Schon Anfang dieser Woche machte das Gerücht die Runde, das iPhone 14-Design sei nun final und die Auftragsfertiger könnten mit ihren Test-Produktionen beginnen. Erste Hinweise auf ein geändertes Äußeres gab es dabei schon recht früh. Apple soll sich den Gerüchten zufolge endlich von der großen Aussparung im Display (die Notch) verabschieden und indessen ähnlich wie andere Smartphone-Hersteller zwei kleine, wie "ausgestanzte" Aussparung im Display lassen, um Kamera und Lautsprecher unterzubringen. Von den Aussparungen kommt der Name Dual-Hole-Punch-Design. Diese Gerüchte werden jetzt von einem Kenner der Branche untermauert:Die neuen Informationen zu den Pro-Modellen stammen vom Display-Analysten Ross Young, der bereits in der Vergangenheit für zuverlässige Leaks verantwortlich war. Laut Ross wird das Dual-Hole-Punch-Design der iPhone Pro Modelle dann ab dem Jahr 2023 bei allen vier iPhone-Modellen zu sehen sein. Zunächst werden die Pro-Modelle das neue Äußere übernehmen. Ross hat noch keine Einzelheiten dazu, aber er hofft, dass Apple die Aussparung auch schnell kleiner werden lassen kann. Das Design hat durch die verhältnismäßig großen Aussparungen, wie man sie auf ersten Renderings gesehen hat, viele Kritiker.Jon Prosser hatte mit Frontpagetech Bilder geliefert, die die neue Optik der Display-Aussparungen zeigen sollen. Allerdings gab es bei diesen Bildern nur eine am oberen Rand zentrierte Aussparung für die Kamera, was noch recht unauffällig wirkt. Den überwiegenden Leaks zufolge muss man allerdings mit den doppelten Aussparungen rechnen, die recht groß und ausgeprägt ins Auge fallen.Auch dazu hat Frontpagetech nun etwas gezeigt - veröffentlicht wurden neue Schema-Zeichnungen des iPhones, die bei Weibo aufgetaucht waren. Dabei sind die Punch-Holes noch größer, als zunächst gedacht. Erwartet werden die neuen iPhone-Pro-Modelle traditionell erst im Herbst. Bis dahin dürfte es noch viele vorab durchgesickerte Details zu den neuen Smartphones geben. Apple soll allerdings schon im März ein neues iPhone SE vorstellen. Ein Event könnte schon in der zweiten März-Woche stattfinden , bestätigt ist das aber noch nicht.