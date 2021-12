Reacher - Termin und Trailer zur neuen Action-Serie von Amazon

In der Vergangenheit durfte Tom Cruise bereits zwei Mal im Kino den Actionhelden Jack Reacher verkörpern, für Amazons Serien-Adaption der Romanvorlage gibt dieser die Rolle künftig an Alan Ritchson weiter. Wie dieser sich in der Rolle des Ex-Militärs schlägt, zeigt uns jetzt ein erster Trailer zur Serie, die nun außerdem ein festes Startdatum hat.Bei Sichtung des Trailers wird zunächst deutlich, dass Jack Reacher durch die Neubesetzung nun deutlich größer und muskulöser als noch im Kino ist, was vor allem Kenner von Lee Childs Romanreihe freuen dürfte. Der hünenhafte Alan Ritchson (unter anderem Hawk in der Serie Titans) ist immerhin 1,88 Meter groß, zeigt in der Vorschau aber auch eine ordentliche Portion Verstand und Humor. Inhaltlich soll sich die Serie an den Romanen orientieren. In der Vorschau wird Reacher zunächst zu Unrecht für einen Mord verhaftet, bekommt aber die Gelegenheit, seine Unschuld zu beweisen. Amazon zeigt die erste Staffel der Serie ab dem 4. Februar 2022 als Teil des hauseigenen Streaming-Angebots Prime Video. Staffel 1 umfasst acht Episoden.