iOS 15.4: Öffentliche Beta mit Face ID mit Maskenerkennung gestartet

Apple hat jetzt die erste öffentliche Beta-Version für iOS 15.4 freigegeben. Diese neue Vorab-Version bringt ein paar interessante Neuerungen mit sich - unter anderem die Option, dass Face ID auch mit einer Maske verwendet werden kann - ohne eine Apple Watch.

So nehmt ihr am Beta-Programm teil

Damit startet die neue Betriebssystem-Version jetzt im Test für jeden Interessierten. Vorausgegangen waren bereits die initiale Veröffentlichungen für Entwickler zu Beginn dieser Woche. Nun ist der erste Test-Build von iOS 15.4 auch im Rahmen des öffentlichen Beta-Programms und damit für jeden, der es gern ausprobieren möchte, verfügbar (via MacRumors ). Somit können jetzt Endverbraucher die iOS-Beta herunterladen und die ersten neuen Funktionen ausprobieren. Der Build basiert auf die Entwickler-Vorschau, über die wir bereits berichtet hatten iOS 15.4 und iPadOS 15.4 sind wichtige Updates, die neue Funktionen bringen, die teils schon zum Start von iOS 15 im Herbst erwarteten wurden. iOS 15.4 bringt eine neue Funktion zum Entsperren des iPhones mit Face ID, selbst wenn man eine Maske trägt, und iPadOS 15.4 führt Universal Control ein. In Verbindung mit einem Mac, auf dem mindestens macOS Monterey 12.3 läuft, ermöglicht Universal Control die Steuerung mehrerer Macs und iPads mit einem einzigen Cursor und einer einzigen Tastatur. Zusätzlich gibt es für iOS 15.4 und iPad 15.4 vor allem neues "unter der Haube".Die Teilnahme am Beta-Programm ist kostenlos und setzt eine einmalige Anmeldung zum Programm unter beta.apple.com/sp/de/betaprogram von dem entsprechenden Gerät voraus. Das gilt im Übrigen für alle Beta-Versionen, die Apple testet, also für iPhone iPad , Watch, Mac und TV. Nutzer müssen dafür ihre Apple ID hinterlegen und erhalten dann das Update automatisch über die Aktualisierungs-Funktion. Auch neue Versionen kommen dann automatisch auf das Gerät.Die neue Version ist ab sofort für registrierte Nutzer als Over-the-Air-Aktualisierung verfügbar. Das Testen der Betas erfolgt immer auf eigenes Risiko und sollte nicht auf dem Produktivsystem laufen. iOS 15.4 soll innerhalb der nächsten Wochen fertiggestellt werden.