Apple startet vierte iOS 15.4 Beta mit Verbesserungen für AirTags

Apple hat eine neue Vorab-Version für iOS 15.4 veröffentlicht. Darin enthalten sind Verbesserungen für die Anti-Stalking-Funktion für AirTags, sowie eine Reihe an Verbesserungen. Das Update steht bisher nur im Entwickler-Kanal zur Verfügung.

So nehmt ihr am Beta-Programm teil

Damit startet ab sofort die vierte Entwickler-Beta von iOS 15.4. Mit iOS 15.4 hat Apple unter anderem Verbesserungen für Universal Control, Face ID-Erkennung mit Masken und die Tap-to-Pay-Funktion angekündigt. Über die genauen Änderungen in der neuen Vorab-Version ist noch nicht viel bekannt. Laut dem Online-Magazin 9to5mac wurden in der Beta neue Benachrichtigungen für AirTags hinzugefügt: So wird beispielsweise beim Einrichten eines AirTag eine neue Meldung angezeigt, die darauf hinweist, dass das Zubehör mit der Apple ID verknüpft ist, die persönliche Daten enthält. Das Update bringt zudem Fehlerbehebungen aus den vorherigen Previews.Für das Update stehen aktuell allerdings noch keine Release-Notes zur Verfügung, sodass man über einzelne Änderungen noch nicht umfassend informiert wird. Auch neue Builds von iPadOS 15.4, tvOS 15.4 und watchOS 8.5 stehen ab sofort zur Verfügung.Zunächst hat Apple das iOS 15.4-Beta-Update nur für registrierte Entwickler veröffentlicht. Ein Update für Endverbraucher wird sicherlich in Kürze folgen, es ist aber bisher noch nichts zu sehen. Wer sich noch nicht für das öffentliche Beta-Programm angemeldet hat, kann das noch nachholen und dann bei Verfügbarkeit der neuen öffentlichen Beta gleich mit einsteigen. Die Teilnahme ist kostenlos und setzt eine einmalige Anmeldung zum Programm unter beta.apple.com/­sp/de/betaprogram von dem entsprechend unterstützten Gerät voraus. Benötigt wird dafür die Apple ID.Wenn man sich angemeldet hat, bekommt man neue Beta-Versionen dann wie bei jeder anderen Aktualisierung auch automatisch. Bedenken sollte man aber, dass wie bei jeder Beta-Version unvorhergesehene Probleme auftreten könnten. Besser ist es daher nicht sein Produktiv- iPhone , sondern ein Zweitgerät für die Tests zu nutzen.