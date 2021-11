iOS 15.2 Beta 2: Update liefert wichtigen Anpassungen & Funktionen

iOS 15.2 entwickelt sich für Apple-Nutzer zum immer wichtigeren Update. Neben Software-Anpassungen für bessere Reparierbarkeit schafft Apple die Möglichkeit, Kontakte für Apple ID-Zugriffe festzulegen. Auch die "Hide My Email"-Funktion wird besser integriert.

Beta heißt testen und Apple testet aktuell viele wichtige Anpassungen

Digitale Erben festlegen

Anti-Stalker-Maßnahmen

E-Mail praktischer verstecken

Komma-Releases sind gerne vor allem um Fehlerbehebungen bemüht, iOS 15.2 schickt sich jetzt aber an, einige Anpassungen mitzubringen, die für Apple-Nutzer im Fall der Fälle von großer Bedeutung sein können. Heute konnten wir schon darüber berichten , dass Apple nach großem Druck die Reparatur-Sperre beim iPhone 13-Display mit dem Update abschaffen will. Jetzt liefert MacRumors eine Übersicht des zweiten Beta-Updates, das Apple heute für Entwickler freigegeben hat.Mit Legacy Contacts, in Deutsch in etwa Vermächtniskontakte, können mit dem Update vertrauenswürdige Personen festgelegt werden, die sozusagen das digitale Erbe der Apple-ID antreten dürfen. Wer als ein solcher Kontakt festgelegt wird, erhält vollen Zugriff auf "Fotos, Nachrichten, Notizen, Dateien, Kontakte, Kalenderereignisse, Apps, Gerätesicherungen und mehr", so der Bericht. Zugang zum iCloud Schlüsselbund wird auf diesem Weg aber nicht gewährt. Die neue Option wird sich in den Einstellungen "Kennwort und Sicherheit" finden.Auch in Bezug auf die Kritik rund um das Find My-Netzwerk und mögliche Ausnutzung durch Stalker bessert Apple mit iOS 15.2 nach. In der App bietet die neue Option "Gegenstände, die mich orten können" einen Überblick aller Geräte, die eine Ortsbestimmung möglich machen. Zu den aufgelisteten Geräten liefert Apple dann eine Anleitung zur Deaktivierung sowie zur Rückgabe, falls der Gegenstand verloren wurde.Ebenfalls im digitalen Alltag sehr nützlich ist die Möglichkeit, Apples E-Mail-Anonymisierungsdienst "Hide my Email" direkt aus der Mail-App heraus benutzen zu können. Ab iOS 15.2 Beta 2 kann die entsprechende Funktion einfach bei der Auswahl der Absenderadresse angewählt werden.