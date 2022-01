Apple iOS 15.4 Beta: Update bringt viele Funktionen - Das ist neu

Nach dem unscheinbaren Update auf iOS 15.3 stellt Apple Entwicklern ab sofort die erste iOS 15.4 Beta bereit, die deutlich mehr Neuheiten mitbringt. Unter anderem erhält Face ID eine Maskenerkennung, mehr Apps bieten 120 Hz und der Corona-Impfnachweis zieht in die Wallet.

Mehr 120-Hz-Apps, Universal Control für iPad und Mac uvm.

Besitzer eines iPhone 12 oder neuer können mit Hilfe von iOS 15.4 ihr Smartphone zukünftig auch bei angelegter OP- bzw. FFP2-Maske über die Face ID-Gesichtserkennung entsperren. Aufgrund von zu geringer Rechenleistung müssen älteren Modelle, wie das iPhone 11 (Pro Max), das iPhone XS oder iPhone X, allerdings auf diese Funktion verzichten. Der "Umzug" des Impfzertifikats aus der Corona-Warn-App oder der CovPass-App in Apples Health-App bzw. die Wallet steht jedoch mit der neuen Version hingegen für alle iOS 15-Geräte bereit.Weiterhin berichten erste Entwickler von einer essentiellen Fehlerbehebung, die es nun auch Drittanbietern ermöglicht, die Vorteile des iPhone 13 Pro (Max) und des darin verbauten 120-Hz-Displays auszunutzen. Aktuell sind viele Anwendungen auf 60 Hz beschränkt, wodurch der Technologievorteil hinsichtlich des ProMotion-Bildschirms ausbleibt. Ebenso wird es erst mit iOS 15.4 möglich sein, eigene E-Mail-Domains durch das iCloud-System zu schleusen oder Passwörter aus dem iCloud-Schlüsselbund mit Notizen zu versehen.Neben zusätzlichen Emojis aus der Unicode 14-Bibliothek, der besseren Unterstützung von PlayStation 5 DualSense-Controllern und umfangreicheren Informationen zum Akkustand der AirPods (Pro) auf der beim Öffnen eingeblendeten Flyout-Karteikarte dürften sich vor allem iPad- und Mac-Besitzer über das Update auf iOS 15.4 bzw. iPadOS 15.4 und MacOS 12.3 freuen. Nach langer Wartezeit führt Apple hier endlich das "Universal Control"-Feature ein, welches das iPad in eine Art Monitor- und Steuerungserweiterung des Macs verwandelt.Aktuell steht iOS 15.4 Beta 1 ausschließlich registrierten Entwicklern zur Verfügung. In Kürze dürfte Apple jedoch mit der Verteilung der öffentlichen Beta-Version beginnen, die Interessenten kostenlos bereitgestellt wird.