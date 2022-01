iPhone 13: Mysteriöser "Pink Screen"-Bug sorgt für Verwirrung

Das iPhone 13 ist seit Herbst 2021 verfügbar und das Apple-Smartphone hat auch keine Hardware-Probleme erleben müssen. Doch nun gibt es Berichte, wonach sich das Display knallpink färbt. Das Verhalten ist zufällig und dürfte auch nicht mit der Hardware zusammenhängen.

Apple meldet sich

Das Problem besteht offenbar bereits seit einigen Monaten und dürfte auch nicht besonders weit verbreitet sein. Den ersten Bericht dazu gab es bereits im vergangenen Oktober, wie ein Nutzer im Apple-eigenen Forum schreibt, wurde sein Fall durch einen Gerätetausch gelöst (via 9to5Mac ).Doch seither sind weitere Berichte zu einem Pink Screen-Verhalten aufgetaucht und die Sache ist einigermaßen undurchsichtig. Denn während einige Nutzer Glück hatten und schlichtweg das Gerät tauschen konnten, bekamen andere betroffene iPhone 13-Besitzer von Apple-Vertretern zu hören, dass sie keine neue Hardware bekommen, weil das ein Software-Fehler sei.Ein echtes Muster ist nicht zu finden, die einzige Gemeinsamkeit ist, dass es stets um iPhone 13-Geräte geht. Ein Nutzer berichtet, dass er diesen pinken Screen im Zuge des Fotografierens bekam, nach dem Kontaktieren des Apple-Supports und Ausführen einer Diagnose konnte dieser aber nichts finden. Ein anderer Anwender meinte, dass es dazu bei der GPS-Nutzung kam, ein dritter schrieb, dass sich kurz zuvor sein Akku merkwürdig verhalten habe.Ein offizielles Statement gab es seitens Apple bisher nicht, My Drivers konnte aber entdecken, dass sich das Unternehmen auf dem chinesischen Social Network Weibo dazu geäußert hat. Das hängt damit zusammen, dass die meisten Berichte aus China stammen. Apple: "Wir haben keine relevanten Probleme mit der Hardware der Geräte festgestellt, da diese Situation (rosa Bildschirm) durch die Sperrung des Systems verursacht wird."Apple empfiehlt, ein Backup durchzuführen und das aktuelle iOS-Update aufzuspielen. Allerdings ist in den Patch Notes von iOS 15.3 RC kein Verweis auf einen pinken Screen zu finden, weshalb die Situation etwas mysteriös ist und bleibt.