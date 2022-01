Aggressive Jagd auf Rechte: Apple steckt wohl Milliarden in Live-Sport

Rechte für Live-Sport-Übertragungen sind umkämpft, der Markt durch heftige Auseinandersetzung vieler Anbieter stark fragmentiert. Jetzt könnte ein schwergewichtiger Kämpfer in den Ring treten: Apple . Für mehr Sport bei TV+ nimmt man wohl Milliarden in die Hand.

"Aggressive Jagd": Apple steigt beim Kampf um Sportübertragungen in den Ring

Die ganz großen US-Rechte

Apple

Wie MacRumors schreibt, wollen die Marktspezialisten der Investmentfirma Wedbush jetzt ein umkämpftes Marktsegment ausgemacht haben, in das Apple mit seiner gut gefüllten Kasse mit einem harten Aufschlag einsteigen will. Das Unternehmen soll das Angebot an Live-Sport-Inhalten bei TV+ deutlich ausbauen wollen, um bei dem Abodienst im Kampf um die Kunden einen neuen schlagkräftigen Anreiz zu bieten.Wie so oft beziehen sich diese Pläne zwar zunächst auf die USA, könnten aber einen Ausblick darauf geben, was Apple in Zukunft auch in anderen Ländern plant. Laut Wedbush sind die Absichten bei dem Konzern so konkret, dass man sich jetzt auf eine "aggressive Jagd" nach Übertragungsrechten mache. Apple sei bereit, "Milliarden auszugeben". Nach einer aktuellen Analyse investiert das Unternehmen aktuell rund 7 Milliarden US-Dollar in Inhalte für die TV+-Plattform, verfügt aber auch über Geldreserven in Höhe von rund 200 Milliarden.Für Apple kommt der Einstieg in den Markt um Live-Sport-Recht in den USA auch zu einem sehr passenden Zeitpunkt, da eine ganze Reihe von begehrten Rechten für Sportpakete in den nächsten Jahren zur Vertragsverlängerung anstehen. Damit erhält das Unternehmen die Möglichkeit, Übertragungen der Football-Liga NFL, Basketball-Liga NBA, die Rennserie NASCAR sowie andere populäre Veranstaltungen für seine TV+-Plattform zu gewinnen.Wie aggressiv hier Apple wirklich vorgeht, wird sich wohl in den nächsten Monaten zeigen. Das Geschäft der Live-Sport-Übertragungen dürfte mit dem Einstieg eines finanziell so gut gerüsteten Konzerns aber weiter an Dynamik gewinnen. Für Nutzer hat die aktuelle Entwicklung auch klare Nachteile: bei vielen Sportarten verteilen sich wichtige Übertragungen mittlerweile auf mehrere Anbieter. Auch Apple dürfte es hier wohl vor allem auf exklusive Inhalte abgesehen haben.