Honda und Acura: Y2K22-Fehler stellt Fahrzeug-Uhren auf 2002 zurück

Über die verschiedensten Auswirkungen des Jahr 2022-Fehler, auch bekannt als Y2K22, hatten wir in den letzten Tagen bereits berichtet. Jetzt ist bekannt geworden, dass viele Honda-Fahrer über den Jahres-Bug klagen, denn ihre Fahrzeuguhren wurden zurückgesetzt.

Ursache unklar

Das Chaos ist vorprogrammiert: Honda ist von dem Jahr 2022-Fehler betroffen. Soweit derzeit bekannt ist, sind zahlreiche Modelle von Honda und deren Nobel-Marke Acura betroffen. Die Uhr des Navigationssystems wird dabei auf den 1. Januar 2002 zurücksetzt, ohne dass eine Möglichkeit besteht, dies zu ändern. Das meldet das Online-Magazin Verve Times und zitiert dabei die diversen Meldungen von genutzten Fahrern in den Honda- und Acura-Foren.Das Problem tauchte pünktlich zum Jahreswechsel auf und ließ ab dem 1. Januar ein falsch eingestelltes Datum anzeigen. Honda- und Acura-Besitzer berichten, dass der Y2K22-Fehler fast alle älteren Fahrzeuge betrifft, einschließlich Honda Pilot, Odyssey, CRV, Ridgeline, Odyssey und Acura MDX, RDX, CSX und TL-Modelle.Jetzt kann man rätseln, was genau bei Honda schiefgelaufen ist. Bei Microsoft, die mit Exchange auf den Jahr-2022-Fehler getroffen sind, war die Zustellung von E-Mails beeinflusst, da das Datum in einer int32-Variablen gespeichert wurde, die nur einen Maximalwert von 2.147.483.647 aufnehmen kann. Datumsangaben im Jahr 2022 haben jedoch einen Mindestwert von 2.201.010.001 für den 1. Januar 2022 um Mitternacht, was zu einem Absturz der Software führte.Der gleiche Fehler kann im Grunde so auch Honda- und Acura-Fahrzeuge betreffen. Kurioserweise hat sich allerdings der Honda-Kundendienst mit dem Hinweis gemeldet, dass das Problem im August 2022 automatisch behoben sein sollte, was darauf hindeutet, dass es sich um ein anderes Problem handeln könnte."Ja, das Problem, das Sie mit Ihrem Fahrzeug haben, tut uns sehr leid. Wir haben das Problem mit der NAVI-Uhr an unser Technikteam weitergeleitet, das uns mitgeteilt hat, dass das Problem von Januar 2022 bis August 2022 auftreten wird und sich dann von selbst behebt", teilte der Honda-Kundendienst einem Autobesitzer mit (via Bleeping Computer ).